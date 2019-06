‘Felbegeerde João Félix zet voet in Madrid voor afronding recordtransfer’

João Félix wordt gezien als een van de grootste talenten op de Europese velden en de negentienjarige aanvaller van Benfica werd de afgelopen maanden genoemd bij onder meer Manchester City en Manchester United. De toekomst van de spits lijkt echter in Spanje te liggen, aangezien Atlético Madrid dicht bij zijn komst zou zijn.

Het Portugese Record meldt maandag namelijk dat Félix zelfs al in Madrid is gesignaleerd en zijn overstap ‘binnen enkele uren’ af zou kunnen ronden. Los Colchoneros zijn er volgens de sportkrant niet in geslaagd om tot een akkoord met Benfica te komen, waardoor zijn transferclausule van 120 miljoen euro op tafel moet komen.

Atlético lijkt dat bedrag in de komende weken ook voor Antoine Griezmann te gaan ontvangen, waardoor het deze zomer voor zowel zijn duurst inkomende, als duurste uitgaande transfer aller tijden staat. Lucas Hernández, die eerder dit jaar voor tachtig miljoen aan Bayern München werd verkocht, is tot nu toe de duurst verkochte speler van de Spanjaarden, terwijl Thomas Lemar voor zeventig miljoen de duurst aangekochte speler is.

Een overgang naar Manchester City is overigens naar verluidt ook nog niet helemaal uitgesloten, al lijken the Citizens inmiddels wel achter de feiten aan te lopen. Félix zou overtuigd zijn door het sportieve project dat Atlético en trainer Diego Simeone hem hebben voorgelegd, waardoor hij de Madrilenen als een goede vervolgstap voor zijn carrière beschouwt.