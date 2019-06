Kezman en Leonardo in gesprek over ‘beste middenvelder van de Serie A’

Paris Saint-Germain is bereid om ver te gaan voor de komst van Sergej Milinkovic-Savic, zo verzekert Canal+ maandagochtend. Volgens de betaalzender heeft de kampioen van Frankrijk zich bij Lazio gemeld met een bod van 75 miljoen euro plus 5 miljoen aan variabelen. De club uit de Serie A verlangt echter een bedrag van omstreeks honderd miljoen euro.

Deze week zal zaakwaarnemer Mateja Kezman in gesprek gaan met Leonardo, de teruggekeerde sportief directeur van PSG. Leonardo is vastberaden om zijn terugkeer op te luisteren met een 'grote transfer' en lijkt op medewerking van Lazio te kunnen rekenen. Voorzitter Claudio Lolito van Lazio vertelt in La Gazzetta dello Sport dat de club bereid is om mee te denken, als Milinkovic-Savic de wens uitspreekt om elders aan de slag te gaan.

"Bij Lazio willen we alleen spelers hebben die ook zelf willen blijven", maakt de preses duidelijk. "Als een speler de intentie uitspreekt om een nieuwe uitdaging aan te gaan, dan zullen wij niet in de weg liggen." Over de hoogte van een eventuele transfersom wil hij nog niets kwijt. "Onderhandelingen vinden niet plaats via de krant, maar ik kan wel zeggen dat hij vorig seizoen alom werd gezien als de beste middenvelder in de Serie A."

Eerder deze maand meldde de Corriere dello Sport nog dat Juventus serieus in de markt is voor Milinkovic-Savic. De Italiaanse kampioen is bereid om een transfersom te betalen en zowel Leonardo Spinazzola als Cristian Romero richting Rome sturen, waardoor de waarde van honderd miljoen euro benaderd moet worden. De 24-jarige Milinkovic-Savic kwam sinds 2015 tot 125 wedstrijden voor Lazio in de Serie A en heeft een contract tot medio 2023.