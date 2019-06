Arsenal sluit akkoord met verdediger uit Ligue 1

Internazionale is bereid om Mauro Icardi naar Manchester United te laten gaan als onderdeel van een deal voor Romelu Lukaku. Voor probleemgeval Icardi lijkt geen toekomst weggelegd bij Inter. (La Gazzetta dello Sport)

De onderhandelingen tussen beide clubs over een transfersom moeten echter nog beginnen.