De Oranje Leeuwinnen plaatsten zich afgelopen zaterdag voor de knock-outfase van het WK in Frankrijk. Na een 1-0 overwinning op Nieuw-Zeeland, won de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met 3-1 van Kameroen. Hugo Borst denkt niet dat Nederland ver gaat komen op het mondiale eindtoernooi en is kritisch op het spel van de dames. “Niemand met kennis van zaken roept dat de Leeuwinnen wel even wereldkampioen worden, maar ik merk dat de insiders het toch niet helemaal uitsluiten. Dat is onrealistisch. Het gaat 100 procent niet gebeuren. Nederland wordt geen wereldkampioen”, schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Volgens Borst heeft Oranje met Arsenal-spits Vivianne Miedema één wereldtopper en is het aan haar vorm te danken dat de volgende ronde is bereikt. “Ga maar na. Sari van Veenendaal is een keeper die op vijf meter afstand van haar doellijn al heimwee krijgt. Daarom kan haar defensie onmogelijk tegen de middenlijn aan spelen en dus staan de linies te ver uit elkaar”, aldus Borst, die vindt dat er gevoetbald wordt op een ‘gruwelijk laag toerental’. “En slordig. De o zo belangrijke inspeelpass naar de middenvelders ontbreekt of komt te laat. Vooral bij Dominique Bloodworth lijkt het alsof ze haar contactlenzen kwijt is. Kika van Es komt niet eens toe aan het plaatsen van een bal: zij is op weg naar Santiago de Compostella - wandelend dus.”

“Sherida Spitse heeft echt een schitterende trap, maar ze is helaas behept met de draaicirkel van een Boeing 747 en heeft de handelingssnelheid van een Griekse landschildpad. Wat houdt zij de boel dit toernooi op”, is Borst kritisch. In de voorhoede ziet de columnist veel fout gaan bij de regerend Europees kampioen. “Van een rechtsbuiten als Shanice van de Sanden zeiden wij vroeger: houd het hek dicht, anders rent ze het stadion uit. Eén kunstje is te weinig om te mogen meedraaien in een topcircus. Haar repertoire - imponerend snel diepgaan en dan een gouden assist - is beperkt, helemaal tegen grote voetballanden. Haar misbaar bij een wissel irriteert enorm.”

Volgens Borst halen meerdere internationals niet haar niveau. “Lieke Martens kan goed voetballen maar bij de minste tegenstand gelooft ze dat ze het niet meer kan. Ze straalt moedeloosheid uit. En wat is er met Daniëlle van de Donk aan de hand? Oververmoeid van een seizoen lang Arsenal? Stress? Stress kan een verlammend monster zijn. Het zou me niet verbazen als het merendeel van de Nederlandse vrouwen op een of andere manier worstelt met een vorm van faalangst. Niet zo raar trouwens, en geen schande. Nederland kijkt mee, Nederland leeft mee, Nederland denkt: we worden wereldkampioen. Ga d'r maar aan staan”, besluit Borst, die er zeker van is dat Wiegman in de laatste groepswedstrijd tegen Canada (donderdag 18.00 uur) een aantal wijzigingen in haar opstelling door gaat voeren.