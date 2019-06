Uruguay haalt uit tegen Ecuador na vroege rode kaart van Quintero

Uruguay is uitstekend van start gegaan in de Copa América. In de nacht van zondag op maandag wonnen Luis Suárez en zijn ploeggenoten met speels gemak met 4-0 van Ecuador. Na ruim twintig minuten spelen werd Uruguay een handje geholpen door José Quintero. De verdediger van Ecuador beging een harde en domme overtreding, waardoor hij met een rode kaart van het veld moest.

Uruguay had weinig tijd nodig om de score te openen. Al in de zesde minuut was het raak voor de ploeg van bondscoach Oscar Tabárez. Met een handigheidje kwam Luis Suárez aan de bal, waarna hij de diepte zocht en met een hoge bal opende op Nicolás Lodeiro. Laatstgenoemde controleerde de bal met de borst, speelde zich vervolgens knap vrij en rondde laag af in de verre hoek. Met een vroege voorsprong op zak zat Uruguay op rozen. Na twintig minuten spelen kwam het perspectief er voor de Uruguayanen nog beter uit te zien na een lompe actie van José Quintero.

In een luchtduel met Lodeiro plantte de verdediger van LDU Quito zijn elleboog vol in het gezicht van de ex-Ajacied. De Braziliaanse scheidsrechter Anderson Daronco gaf in eerste instantie een gele kaart, maar kwam op dat besluit terug na het zien van de beelden langs de lijn. Na ingrijpen van de VAR besloot hij over te gaan tot een directe rode kaart. Met nog zeventig minuten te spelen moest Ecuador verder met tien man. Uruguay zou optimaal profiteren van de man-meer-situatie, want na 45 minuten spelen gingen beide ploegen rusten met een 3-0 tussenstand.

Nicolás Lodeiro ligt er aangeslagen bij na de elleboogstoot van José Quintero.

Eerst was het Edinson Cavani die de voorsprong verder uitbreidde. Vanuit een hoekschop kwam de bal terecht bij Diego Godín, die de vrijstaande Cavani vond. Voor de spits van Paris Saint-Germain was het een koud kunstje om de bal van dichtbij hard tegen de touwen te werken. Op slag van rust kwam de derde treffer op naam van Suárez. Een hoekschop van Lodeiro werd verlengd door Martín Cáceres, waarna de bal bij de tweede paal voor de voeten van Suárez kwam en de spits van Barcelona het verschil op drie doelpunten bracht.

De ruime voorsprong kwam voor Uruguay in de tweede helft niet meer in gevaar. Met nog een kwartier op de klok werd het zelfs nog iets erger voor Ecuador. Verdediger Arturo Mina kreeg de bal via invaller Gastón Pereiro voor zijn eigen voeten in het eigen strafschopgebied, waarna hij op wonderbaarlijke wijze met een hoge bal zijn eigen doelman kansloos liet. Met zijn eigen doelpunt werd de eindstand op 4-0 bepaald. Aanstaande vrijdag krijgt de Copa América voor Uruguay een vervolg met een wedstrijd tegen Japan, terwijl Ecuador het een dag later opneemt tegen titelverdediger Chili.