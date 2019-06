Thomas Müller zegt ‘nee’ tegen astronomisch jaarloon

Dorukhan Toköz heeft de interesse gewekt van Liverpool. De middenvelder van Besiktas heeft the Reds overtuigd met een sterk optreden tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd van Turkije tegen Frankrijk. (Fotomaç)

De toekomst van Callum Hudson-Odoi is verweven met die van Frank Lampard. Als de oefenmeester overkomt van Derby County, wil het talent graag onder hem werken bij Chelsea en een nieuw contract ondertekenen. (Daily Mail)

Bayern München wil in navolging van Lucas Hernández ook Rodri losweken bij Atlético Madrid. De kampioen van de Bundesliga overweegt om te voldoen aan de transferclausule van zeventig miljoen euro. (Kicker)