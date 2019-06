Qatar debuteert met gelijkspel op Copa América na knappe comeback

Qatar heeft aan zijn eerste wedstrijd ooit op de Copa América een punt overgehouden. Tegen Paraguay kwam het land uit het Midden-Oosten knap terug van een 2-0 achterstand. Via doelpunten van Almoez Ali en Boualem Khoukhi speelde het effectieve Qatar uiteindelijk gelijk. Eerder won Colombia in Groep A met 0-2 van Argentinië.

Het was voor de Qatarese ploeg zijn debuut op de Copa América, waar de oliestaat samen met Japan behoort tot de gastlanden van deze editie. De eerste minuten van Qatar op de Copa zal het land echter snel willen vergeten, want al na vijf minuten maakte ex-Benfica-spits Oscar Cardozo vanaf elf meter de openingstreffer voor Paraguay, waar ex-AZ'er Celso Ortíz de hele wedstrijd speelde.

Kort na rust leek Cardozo de voorsprong van Paraguay te verdubbelen, maar het doelpunt werd op aanraden van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Niet veel later was het echter alsnog raak voor de Paraguayanen, nadat Derlis González met een prachtig afstandsschot doelman Saad Al Sheeb verschalkte.

Qatar gaf echter niet op en maakte met zijn eerste doelpoging in de tweede helft direct de aansluitingstreffer. Het was Almoez Ali die de bal van buiten het strafschopgebied prachtig de kruising in draaide. In de 77e minuut kwamen de Aziaten op gelijke hoogte, nadat Boualem Khoukhi een fraai uitgespeelde aanval afrondde: 2-2. Het waren de enige twee echte kansen van Qatar in het tweede bedrijf.