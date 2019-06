David Neres beaamt: ‘Ik heb altijd al in die competitie willen spelen’

David Neres heeft wel oren naar de Premier League. De buitenspeler heeft een contract tot medio 2022 bij Ajax, maar is een van de spelers aan wie hevig wordt getrokken. Landgenoot Richarlison probeert Neres ervan te overtuigen om naar Everton te gaan en in gesprek met de Liverpool Echo erkent hij zelf gecharmeerd te zijn van de Engelse competitie.

"Ik probeer me te focussen op wat er op het veld gebeurt en op de competitie waar ik in speel", doelt Neres op de Copa América, als hij wordt gevraagd naar een eventuele transfer. "Zulke dingen laat ik aan mijn zaakwaarnemer. Natuurlijk heeft de Premier League mijn interesse. Het is de grootste competitie ter wereld en ik heb er altijd al willen spelen. Maar ik laat het allemaal in de handen van God."

Ajax neemt het liefst geen afscheid van Neres, wiens contract nog drie jaar doorloopt. Hij heeft echter een ijzersterk seizoen achter de rug en werd vrijdag door Globo Esporte nog in verband gebracht met Paris Saint-Germain. Neres zou al meerdere keren om de tafel hebben gezeten met PSG, maar geniet ook belangstelling van Everton, Atlético Madrid en AC Milan. Volgens journalist Marcel van der Kraan van De Telegraaf mikt Ajax inmiddels op een transfersom van tachtig tot negentig miljoen euro voor de international.