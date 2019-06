Marokko bibbert in aanloop naar Afrika Cup ondanks uitblinkende Ziyech

Marokko heeft de voorbereiding op de Afrika Cup teleurstellend afgesloten. In de laatste oefenwedstrijd, zondag in het Stade de Marrakech, verloor de Noord-Afrikaanse ploeg met 2-3 van Zambia, ondanks twee doelpunten van Hakim Ziyech. Woensdag ging Marokko ook al met 0-1 onderuit tegen Gambia; beide tegenstanders wisten zich zelf niet te plaatsen voor de Afrika Cup. Volgende week zondag begint het toernooi voor Marokko met een groepswedstrijd tegen Namibië.

Ziyech was de enige Eredivisionist in de basisploeg. Noussair Mazraoui bleef de gehele wedstrijd op de bank, terwijl Oussama Idrissi in de slotfase inviel. Wel hadden Karim El Ahmadi en Nordin Amrabat een basisplek in het team van Hervé Renard. Marokko werd al gauw wakker geschud door Zambia, dat in de eerste minuut op komische wijze de score opende. Patson Daka sprintte aan de linkerkant en bracht de bal voor, waarna verdediger Romain Saïss van Marokko de bal tegen zijn eigen doelman aan kopte en Mwape Musonda de bal per toeval goed tegen zijn knie kreeg: 0-1.

Ziyech was een van de weinige spelers van Marokko die wel scherp oogde: hij bereidde meerdere kansen van ploeggenoten voor, alvorens zelf voor de gelijkmaker te zorgen. Net buiten het strafschopgebied vond hij de ruimte voor een schot in de linkerhoek; doelman Allan Chibwe verkeek zich op de inzet. Zambia kwam vlak voor rust echter opnieuw op voorsprong. De spelers van Marokko letten niet goed op na een snelle ingooi en de vrijstaande Kings Kangwa maakte er 1-2 van. Het was de tweede serieuze kans voor het klinische Zambia.

Marokko had het merendeel van het balbezit, maar slaagde er onvoldoende in om de Zambiaanse defensie te doordringen. De verdediging van Marokko oogde bovendien uiterst kwetsbaar. In het tweede bedrijf was het opnieuw Ziyech die zijn waarde voor Marokko bewees. Na een overtreding van Enock Mwepu op de doorgebroken Youssef En-Nesyri werkte Ziyech de daaropvolgende strafschop beheerst in de linkerhoek: 2-2. Opnieuw toonde Zambia zich echter veerkrachtig. Een afstandsschot van dezelfde Mwepu vloog binnen, waarmee hij de eindstand op 2-3 bepaalde.