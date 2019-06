België Onder-21 gaat in openingswedstrijd op EK ten onder tegen Polen

België Onder-21 heeft de eerste wedstrijd op het jeugd-EK verloren. De ploeg van bondscoach Johan Walem (afbeelding) ging in een doelpuntrijke wedstrijd ten onder tegen de leeftijdgenoten van Polen: 3-2. België begon ijzersterk aan de wedstrijd en pakte aanvankelijk de leiding, maar de Polen kwamen gaandeweg beter in het duel en vochten zich sterk terug.

België pakte direct het initiatief in de wedstrijd. Een schot van Orel Mangala belandde in de veertiende minuut nog op de paal, maar twee minuten later was het wél raak. Leya Iseka kon een voorzet van Isaac Mbenza eenvoudig binnen tikken. Siebe Schrijvers miste even later een enorme kans om de Belgische voorsprong te verdubbelen, waarna Polen uit het niets gelijkmaakte. Een laag afstandsschot van Szymon Zurkowski was doelman Nordin Jackers te machtig.

Vlak na rust was het opnieuw raak voor de Polen, doordat Krystian Bielik de eerste Poolse hoekschop van de wedstrijd via de paal binnen kopte. Het bleek een zware mentale klap voor de Jonge Duivels, die het in de tweede helft moeilijk hadden. Schoten van Siebe Schrijvers en Elias Cobbaut gingen net naast, maar echt grote kansen bleven uit.

In de slotfase leek Polen de wedstrijd op slot te gooien. Zurkowski maakte een fraaie individuele actie en vond de vrijstaande Sebastian Szymanski, die eenvoudig kon binnen schieten. Een paar minuten later kwam België via Dion Cools, die uit een hoekschop raak kopte, de aansluitingstreffer. Een gevaarlijke poging van Mbenza betekende nog bijna de gelijkmaker, maar het mocht niet baten.