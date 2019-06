Ruslan Malinovskyi voelt zich ‘bedrogen’ en ‘verraden’ door Racing Genk

De mogelijke transfer van Ruslan Malinovskyi houdt de gemoederen bezig in België. De middenvelder heeft een ijzersterk seizoen achter de rug bij landskampioen Racing Genk en kan daar de vruchten van plukken middels een transfer naar Atalanta. Naar eigen zeggen wordt de Oekraïner echter 'bedrogen', omdat Genk niet wil meewerken aan een transfer. Eerder was hem beloofd dat de club daar wel voor zou openstaan.

Malinovskyi was het afgelopen seizoen goed voor 16 doelpunten en 16 assists in 51 officiële wedstrijden. Daarmee had hij een wezenlijk aandeel in de landstitel van Genk en dus stelt de club zich halsstarrig op. Een eerste bod van twaalf miljoen euro van Atalanta werd direct van tafel geveegd, waarna een nieuw voorstel van vijftien miljoen euro plus bonussen kwam. Over dat voorstel zouden beide clubs nog onderhandelen, al meldt La Gazzetta dello Sport dat Genk twintig miljoen euro wil zien.

Daarmee zou Malinovskyi de opvolger worden van Sergej Milinkovic-Savic als duurste speler ooit van de club; in 2015 vertrok Milinkovic-Savic voor achttien miljoen euro naar Lazio. Afgaande op de woorden van de 26-jarige spelmaker, die vijf jaar geleden namens Zorya Luhansk nog tweemaal scoorde in De Kuip tegen Feyenoord in de laatste voorronde van de Europa League, is een transfer echter ver weg. "Ik weet dat er bij Genk een bod van Atalanta op tafel ligt, maar dat ze bij Genk niet van plan zijn om erover te onderhandelen, ook al is het bod hoger dan wat ze vorig jaar aan een Spaanse club vroegen", treurt hij in gesprek met Het Nieuwsblad.

"Genk liet me het voorbije jaar niet gaan, maar beloofde me dat ze mij deze zomer niet zouden tegenhouden als ik zou willen vertrekken. Daarom voel ik me bedrogen", aldus de middenvelder, die een 'ontgoochelde' indruk maakt op de krant. Hij stipt aan dat Genk hem vorig jaar vroeg om te blijven, om de club te helpen in de jacht op de landstitel. Omdat hij de belofte van de clubleiding had gekregen, stemde hij daarmee in en zag hij in januari tevens af van een overstap naar AS Roma. "Nu ik hoor dat Genk me niet wil laten gaan en een enorme prijs vraagt, voel ik me verraden", foetert Malinovskyi .

De international wilde 'op een goede manier' vertrekken, maar merkt op dat Genk dat blijkbaar niet wil. Hij spreekt de ambitie uit om op een hoger niveau te voetballen; bij de nummer drie van het afgelopen Serie A-seizoen is hij zeker van deelname aan de groepsfase van de Champions League. "Ik vraag Genk gewoon om hun beloftes na te komen en me voor een redelijke prijs laten gaan. Niet gratis, hè. Maar een bod waarbij ze tot 15 miljoen kunnen krijgen is meer dan correct in mijn ogen. 20 miljoen, hetgeen zij vragen, is niet oké en niet eerlijk." Malinovskyi ziet zichzelf na de soap niet meer voor Genk voetballen, voegt hij eraan toe. "Ik kan echt niet blijven na alles wat er gebeurd is."