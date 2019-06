Woodward komt met harde boodschap voor Pogba na uiten vertrekwens

Manchester United is niet van plan om mee te werken aan een vertrek van Paul Pogba, zo verzekert de Evening Standard zondagavond. Hoewel de middenvelder eerder op de dag zijn vertrekwens uitte, heeft vicevoorzitter Ed Woodward volgens de krant 'de volledige controle' over de toekomst van Pogba. De clubleiding heeft de Fransman duidelijk gemaakt dat hij deze zomer niet zal vertrekken, zo klinkt het.

Pogba, met een transfersom van 105 miljoen euro in 2016 nog altijd de recordaankoop van Manchester United, heeft een contract tot medio 2021. Manchester United heeft zelfs de optie om daar een jaar aan toe te voegen. Woodward ziet dan ook geen reden om medewerking te verlenen aan de wens van Pogba. "Maar Ole Gunnar Solskjaer wil waarschijnlijk geen ongelukkige speler in zijn selectie hebben, nu hij werkt aan een grondige vernieuwing van zijn ploeg", zo voegt de krant er evenwel aan toe.

De verwachting is dat Pogba zich begin volgende maand 'gewoon' meldt voor de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Manchester United tourt iets later in de maand door Australië, Singapore en China. Voor het vertrek wil Solskjaer zijn selectie op orde hebben, wat betekent dat de toekomst van Pogba in de komende drie weken helder moet worden. Volgens de Evening Standard mikt Manchester United op minstens 145 miljoen euro in het geval dat de door Real Madrid begeerde Pogba toch weggaat.

De Fransman is momenteel om commerciële redenen in Tokio en verklaarde daar zondag dat hij aan een vertrek denkt. "Het zou een goed moment kunnen zijn om ergens anders een uitdaging aan te gaan. Zoals jullie allemaal weten, wordt er de laatste tijd veel gespeculeerd. Ik heb drie geweldige jaren gehad in Manchester, met ups en downs. Dat komt overal in de voetbalwereld voor", zei Pogba. "Er is afgelopen seizoen veel gebeurd en ik denk er nu over na om ergens anders een uitdaging aan te gaan."