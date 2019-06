Dani Alves twijfelt ernstig: ‘Ik moet bij een ploeg zitten die dat écht snapt’

Dani Alves heeft zijn laatste wedstrijd voor Paris Saint-Germain mogelijk al gespeeld. Het contract van de rechtsback loopt aan het eind van deze maand af en hij denkt serieus na over een transfervrij vertrek uit Parijs. Dani Alves laat zijn toekomst afhangen van het verloop van de onderhandelingen met PSG, zo vertelt hij zondag aan Sport.

Hoewel zijn verbintenis nog maar twee weken doorloopt, verwacht Dani Alves in de komende dagen geen nieuws over zijn toekomst. "Ik wil een mooie Copa América meemaken en daarna zal ik besluiten of ik blijf of vertrek. Ik weet nu niet hoe mijn toekomst eruitziet. Het is afhankelijk van het contractvoorstel dat ik krijg", legt hij uit. Aan het eind van het afgelopen seizoen wilde PSG het contract van de Braziliaan met een jaar verlengen, maar zelf wil hij voor twee seizoenen bijtekenen.

Toenmalig sportief directeur Antero Henrique was huiverig om Dani Alves tot medio 2021 vast te leggen, mede omdat hij al 36 jaar is. Henrique is inmiddels echter vertrokken en opgevolgd door Leonardo, waardoor er mogelijk een nieuwe opening ontstaat. Evenwel blijft Dani Alves teleurgesteld over de sportieve resultaten van het afgelopen seizoen. Hij won de Ligue 1 en de Trophée des Champions met PSG, maar werd in de bekertoernooien voortijdig uitgeschakeld. De eliminatie in de achtste finale van de Champions League doet logischerwijs het meest pijn.

"Ik heb een passie voor PSG en de mensen die deel uitmaken van de club, maar we hebben in sportief opzicht niet aan de verwachtingen voldaan", erkent Dani Alves. "Ik moet deel uitmaken van een team dat echt snapt hoe je strijdt voor wat we willen bereiken." Waar zijn toekomst ook ligt: Dani Alves blijft naar eigen zeggen altijd een kind van Barcelona. "Barça is mijn thuis. Dat heb ik altijd gezegd en daar kan ik nu niet van afwijken. Ik houd van de club, mijn ploeggenoten van toen en van iedereen die deel van de club is."