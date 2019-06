‘Twee clubs zijn bereid om dertig miljoen euro te betalen voor Cillessen’

De strijd om de handtekening van Jasper Cillessen lijkt steeds heviger te worden. Mundo Deportivo weet te melden dat AS Roma en Valencia een bod overwegen op de doelman van Barcelona, die het Camp Nou na drie seizoenen achter zich wil laten. De Oranje-international, met een doorlopend contract tot medio 2021, is zijn reserverol achter Marc-André ter Stegen zat en kijkt daarom uit naar een nieuwe werkgever.

Cillessen heeft een afkoopclausule van zestig miljoen euro in zijn contract bij Barcelona staan, maar mag naar verluidt voor de helft van dat bedrag vertrekken. AS Roma en Valencia zijn bereid om een dergelijke transfersom op tafel te leggen, in tegenstelling tot Benfica. De kampioen van Portugal is door Sport herhaaldelijk in verband gebracht met de reservedoelman van de Catalaanse grootmacht, maar lijkt toch af te haken. Mundo Deportivo schrijft dat Cillessen zelf een overstap naar een grotere Europese competitie prefereert.

In Rome, waar landgenoten Justin Kluivert en Rick Karsdorp spelen, zijn de beleidsbepalers niet tevreden over de inbreng van Robin Olsen, die een jaar geleden werd gehaald als opvolger van de naar Liverpool vertrokken Alisson Becker. De Romeinen hebben als nadeel dat ze zich niet wisten te plaatsen voor de Champions League, iets dat het eveneens geïnteresseerde Valencia wel voor elkaar wist te krijgen. Een en ander is wel afhankelijk van het aanblijven van Neto, de huidige eerste keus in het Mestalla.

Manchester United werd al eerder gelinkt aan Cillessen, die volgens berichtgeving van Sport ook kan kiezen voor West Ham United. Everton, waar Marcel Brands als technisch directeur verantwoordelijk is voor het aan- en verkoopbeleid, lijkt niet langer een optie te zijn. Bij de Premier League-club uit Liverpool is Engels international Jordan Pickford de onbetwiste nummer een, waardoor Maarten Stekelenburg op weg lijkt naar de uitgang van Goodison Park.