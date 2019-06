PSV ving bot bij Belgisch toptalent: ‘Heb altijd voor Anderlecht willen kiezen’

België Onder-21 maakt zich op voor de openingswedstrijd op het EK tegen de generatiegenoten van Polen, op zondagavond. Bondscoach Johan Walem heeft in de persoon van Yari Verschaeren de jongste deelnemer aan het toernooi in Italië en San Marino tot zijn beschikking. De zeventienjarige middenvelder koos op jonge leeftijd voor de jeugdopleiding van Anderlecht, ondanks de belangstelling van clubs uit onder meer Nederland.

Verschaeren zag niets in een overgang richting PSV zo vroeg in zijn loopbaan, zo blijkt uit een gesprek met Het Nieuwsblad. “Daar heb ik mee gepraat, maar vooral om te weten hoe ze daar werken. Ik heb eigenlijk altijd voor Anderlecht willen kiezen.“ Bij de grootmacht uit Brussel tekende hij in medio 2017 zijn eerste profcontract. Bijna anderhalf jaar later volgde het debuut in de hoofdmacht.

De Belgisch jeugdinternational ziet Anderlecht echter niet als zijn eindstation. Een club in LaLiga lijkt hem wel wat, met Eden Hazard als grote voorbeeld. De vleugelaanvaller is een bepalende speler bij de Rode Duivels en maakte onlangs voor meer dan honderd miljoen euro de overstap van Chelsea naar Real Madrid. Verschaeren heeft echter meer op met een rivaliserende club. “Barcelona of Real? Barcelona, zeker. Ook al is Eden Hazard een van mijn favoriete spelers. Maar Lionel Messi blijft mijn absolute idool.“

Alexis De Sart, ploeggenoot bij België Onder-21, is van mening dat Verschaeren nu al wedstrijden kan beslissen. “Als ik dat bij Anderlecht kan, dan misschien hier ook. Het niveau op training is ongeveer gelijkaardig met dat van Anderlecht. Ik moest me daar niet echt aan aanpassen. Assists geven, de ploeg iets bijbrengen: dat ga ik proberen“, aldus Verschaeren.