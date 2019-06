Frenkie de Jong op vakantie in Afrika; Oranje-internationals trouwen

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Geen zonvakantie op witte stranden voorlopig voor Frenkie de Jong: de middenvelder van het Nederlands elftal is met zijn vriendin Mikky Kiemeney op safari in Tanzania, zo blijkt uit foto’s die laatstgenoemde afgelopen weekeinde verspreidde via Instagram (swipe naar rechts!).





Het was tevens het weekend waarin tal van internationale topspelers in het huwelijksbootje stapten. Patrick van Aanholt gaf het jawoord aan zijn partner Linsey, met wie hij reeds twee kinderen heeft.





Ook Daley Blind verbond zich wettelijk aan zijn partner, Candy-Rae Fleur.





Om de huwelijksfoto's van Sergio Ramos en Pilar Rubio kon je simpelweg niet heen, maar meer topvoetballers trouwden het afgelopen weekend. Zo waren Mesut Özil en Shkodran Mustafi met hun partners aanwezig op de trouwerij van Arsenal-ploeggenoot Sead Kolasinac, terwijl Oranje-international Kevin Strootman een genodigde was op de bruiloft van voormalig AS Roma-teamgenoot Antonio Rüdiger. En als zelfs John Guidetti trouwt, besef je dat het tijd wordt om serieus over je toekomst na te gaan denken.





Ook Alisson Becker beleefde op persoonlijk vlak een heugelijk weekend: de doelman van Liverpool werd voor het eerst vader van een zoon en deed daar op Instagram trots mededeling van (swipe naar rechts!).





Vorige week zagen we al hoe Kylian Mbappé zijn vakantie doorbrengt in de Verenigde Staten. De Franse superster was in de Oracle Arena in Oakland getuige van de NBA-triomf van Toronto Raptors en Mbappé heeft er inmiddels ook een ontmoeting opzitten met LeBron James, zonder twijfel één van de grootste basketballers aller tijden.





Net als Mbappé zijn ook Tottenham Hotspur-middenvelder Dele Alli en Manchester City-ster Bernardo Silva uitgewaaid naar de Verenigde Staten.





Voormalig Ajacied Maximilian Wöber vermaakt zich met vrienden in Italië, terwijl Timothy Fosu-Mensah de Ocean Beach Club in Ibiza heeft uitgekozen om de zomerstop door te brengen.