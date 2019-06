Sarri laat Chelsea achter zich voor gevoelige overstap naar Juventus

Maurizio Sarri laat Chelsea na één seizoen achter zich, zo communiceert de Engelse club via de officiële kanalen. Beide partijen zijn het eens geworden over een voortijdige beëindiging van zijn tot 2021 lopende contract. Juventus heeft tegelijkertijd bekendgemaakt dat Sarri in Turijn de opvolger wordt van Massimiliano Allegri.

De zestigjarige oefenmeester zet bij la Vecchia Signora zijn handtekening onder een driejarig contract, dat hem tot medio 2022 aan de kampioen van Italië verbindt. De overstap hing al een tijdje in de lucht, maar beide clubs hebben de overstap nu bevestigd. Sarri maakt een enigszins gevoelige overstap, daar hij geboren werd in Napels en jarenlang bij Napoli werkte. In het zuiden van Italië ziet men de keuze van Sarri voor aartsrivaal Juventus als een vorm van verraad.

Er komt zo na één seizoen al een einde aan de samenwerking tussen Sarri en Chelsea. De oefenmeester werd vorige zomer aangesteld als de opvolger van Antonio Conte en gidste the Blues naar de derde plaats in de Premier League en de Europa League-winst. Desondanks was Sarri niet onomstreden en er werd al langere tijd gesproken over een vertrek. Op eigen verzoek is nu zijn contract bij Chelsea beëindigd, zodat hij bij Juventus aan de slag kan gaan als de opvolger van Allegri.

Allegri maakte onlangs bekend dat hij na vijf jaar zou vertrekken als trainer van Juventus. Onder zijn bewind werd vijf keer de landstitel en vier keer de Coppa Italia gewonnen, maar bleef het vurig gewenste succes in de Champions League uit. Voor Sarri is Juventus twintigste club in zijn rijke loopbaan, die hem vanuit de krochten van het Italiaanse voetbal naar de Europese top bracht. Sarri werkte voor onder meer Hellas Verona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento en Empoli, voordat hij bij Napoli terechtkwam.

"Na de Europa League-finale heeft Maurizio duidelijk gemaakt dat hij wil terugkeren naar zijn thuisland. Hij heeft goede redenen aangevoerd om uit Engeland te vertrekken. Met de terugkeer naar Italië kan hij dichter bij zijn familie en ouders zijn, wat erg belangrijk voor hem is. We willen Maurizio graag bedanken voor zijn werk bij Chelsea", laat directeur Marina Granovskaia namens Chelsea weten op de website van de club. Frank Lampard lijkt momenteel de voornaamste gegadigde om Sarri op te volgen op Stamford Bridge.