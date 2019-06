‘Man van tachtig miljoen’ flirt met Tottenham: ‘Gewoon een hele grote club’

Tottenham Hotspur lijkt de nieuwe werkgever van Tanguy Ndombele te worden. Sky Italia meldde vrijdag dat de Champions League-finalist uit Londen Juventus heeft weten af te troeven in de strijd om de 22-jarige middenvelder van Olympique Lyon. Ndombele wordt gezien als opvolger van Mousa Dembélé, die the Spurs in januari inruilde voor het Chinese Guangzhou Evergrande.

Volgens de Daily Mail zijn de onderhandelingen tussen beide clubs in volle gang, al is er nog geen akkoord bereikt over de hoogte van het transferbedrag. De aanstaande transfer moet Lyon een transfersom van naar verluidt tachtig miljoen euro opleveren. De Franse middenvelder heeft wel oren naar een transfer richting de Premier League, zo blijkt uit een interview met Téléfoot. “Ze eindigden als vierde in de competitie en haalden de finale van de Champions League. Het is gewoon een hele grote club. Wie zou daar niet in geïnteresseerd zijn?“

Juventus werd lange tijd gezien als de nieuwe werkgever van Ndombele, die in Lyon nog vier seizoenen vastligt. President Jean-Michel Aulas zou volgens berichten in de Franse media al een oproep aan de Italiaanse kampioen hebben gedaan om de vermeende interesse concreter te maken. La Vecchia Signora heeft de belangstelling klaarblijkelijk nog niet geïntensiveerd, waardoor Tottenham momenteel over de beste papieren lijkt te beschikken om de ploeggenoot van Memphis Depay over te nemen.

Ndombele speelt sinds 2017 voor Lyon, dat hem destijds in eerste instantie op huurbasis overnam van Amiens. Een jaar later werd de Fransman definitief overgenomen voor een transferbedrag van acht miljoen euro. Afgelopen seizoen kwam hij tot 3 doelpunten en 8 assists in 49 officiële wedstrijden voor les Gones. Mede hierdoor werd de middenvelder opgenomen in het Champions League-elftal van het jaar van de UEFA.