‘Het was niet niks voor Neres om hierheen te komen, hij heeft veel opgeofferd’

David Neres brak afgelopen seizoen door op het internationale podium. De Braziliaanse vleugelaanvaller bereikte met Ajax de halve finale van de Champions League, terwijl op nationaal niveau de landstitel en TOTO KNVB Beker in de wacht werden gesleept. Als kers op de taart werd hij geselecteerd voor de Copa América in eigen land. Oude bekenden van Neres uit São Paulo verbazen zich over de stormachtige ontwikkeling die de begeerde Ajacied doormaakt.

De NOS praat onder meer met voormalig jeugdtrainer Toninho over de nog prille loopbaan van de Ajax-aanvaller, wiens contract in Amsterdam doorloopt tot medio 2022. Zijn doorzettingsvermogen viel al snel op in de befaamde voetbalopleiding van São Paulo FC. “Na de uitwedstrijden moest hij helemaal alleen naar huis, naar Perus. Het was niet niks voor hem om hierheen te komen. Hij heeft er veel voor opgeofferd."

Neres startte in de opleiding van São Paulo op een geheel andere positie. “Neres begon als verdedigende middenvelder. Maar hij was handig, dribbelde goed en scoorde. Toen heb ik hem als spits opgesteld“, aldus Toninho, die de buitenspeler in januari 2017 naar Ajax zag vertrekken. “Het Nederlandse voetbal is goed voor hem geweest. Hij heeft zich technisch goed ontwikkeld. Nu moet hij het niveau vasthouden.“

Jeugdvriend Andrei Campos de Andrade is eveneens onder de indruk van de stappen die Neres in korte tijd heeft gezet. “Ik had nooit gedacht dat ik een ander land zou kunnen leren kennen. Iedereen heeft het goed in Nederland. De mensen zijn alleen nogal gesloten. Ze zijn niet zoals hier in Brazilië, waar je elkaar omhelst. Ik ben ongelooflijk trots op David. Hij voetbalt supergoed.“