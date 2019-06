‘Megadeal van 250 miljoen euro in de Premier League aanstaande’

Crystal Palace wordt mogelijk overgenomen door een rijke zakenman uit China. Diverse Engelse media hadden al bericht over een eventuele overname van de Premier League-club en zondag meldt The Sun dat een nieuwe koers aanstaande is bij the Eagles. Een nog onbekende zakenman zou de club voor circa 250 miljoen euro willen overnemen.

De mogelijke koper heeft al gesprekken gevoerd met de clubleiding. Crystal Palace rolde naar verluidt de rode loper uit voor de Chinees toen hij vorige maand een bezoek bracht aan Selhurst Park. In 2017 weigerde de club een bod van Shanghai Naisi Investment Management, aangezien deze partij minder bood dan de gewenste 250 miljoen euro.

Nu zou er een nieuwe koper op de deur hebben geklopt bij Crystal Palace. Grootaandeelhouders Josh Harris en David Blitzer staan open voor een verkoop. Het eerste bod van de zakenman uit China werd reeds afgewezen, zo klinkt het, aangezien het zelfs minder was dan 220 miljoen euro. Naast de genoemde gegadigde zou er nog een partij geïnteresseerd zijn in een overname.

Blitzer en Harris hebben in december 2015 gezamenlijk ongeveer 120 miljoen euro geïnvesteerd in Crystal Palace. Ze bezitten nu 36 procent van de aandelen, terwijl voorzitter Steve Parish momenteel 18 procent van de aandelen in handen heeft. Crystal Palace, de nummer twaalf van het afgelopen Premier League-seizoen, staat momenteel onder leiding van manager Roy Hodgson.