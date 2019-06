Kees Jansma verrast: ‘Ik weet niet precies waarom hij is mislukt bij Feyenoord’

Kees Jansma vraagt zich af waarom Renato Tapia nooit is doorgebroken bij Feyenoord. De 23-jarige middenvelder is een belangrijke kracht bij de nationale ploeg van Peru, maar kan in Rotterdam niet overtuigen. De journalist stelt bij FOX Sports dat Tapia in principe gewoon mee kan op het niveau van Feyenoord.

"Tapia is in Nederland toch nog een onderschatte speler. Bij Peru, geen kinderachtig elftal, is hij gewoon basisspeler", aldus Jansma. Tapia kwam in januari 2016 over van FC Twente en speelde tot op heden 45 wedstrijden voor Feyenoord. Het afgelopen halfjaar was de 34-voudig international op huurbasis actief bij Willem II, waar hij tot negentien duels kwam.

“Ik vind het een Feyenoord-speler", vervolgt Jansma. "Hij moet op dat niveau meekunnen. Hij is mislukt. Ik weet niet precies waarom. Te onbetrouwbaar? Dat je dus niet zeker van hem bent? Ja. Feyenoord heeft geen geld, Jordy Clasie gaat weg... Dit is een prima middenvelder voor Feyenoord”, aldus Jansma. Hedwiges Maduro vindt dat er een controleur naast Tapia moet spelen.

“Je moet een speler naast hem hebben die de controle houdt, zodat Tapia met risico kan spelen. Eigenlijk wat Frenkie de Jong ook doet bij Ajax, met Lasse Schöne ernaast. Dat moet bij Feyenoord ook. Hij was bij Feyenoord altijd de enige zes. Dat is risicovol”, aldus de oud-international over Tapia, die nog tot volgend jaar zomer vastligt in De Kuip.