Eloy Room fluit zaakwaarnemer terug: ‘Dat is helemaal niet waar’

Eloy Room hoopt zich in de kijker te spelen op de Gold Cup. De doelman van Curaçao vertrekt deze zomer transfervrij bij PSV en wil goed presteren op het toernooi om interesse op te wekken. "Ik wil graag weer aan voetballen toekomen en daarom heb ik mijn contract ook niet verlengd", aldus Room in gesprek met de NOS.

Bij PSV had Room concurrentie van Jeroen Zoet, die al jarenlang de eerste doelman van de Eindhovenaren is. Vanwege de nieuwe leeftijdsregels van de KNVB kon de sluitpost ook niet in actie komen voor Jong PSV. Nu aast Room op veel speeltijd. "Het liefst wil ik naar het buitenland: Engeland, Duitsland, Spanje lijkt me mooi. Maar ook de MLS in Amerika lijkt me wel wat."

De stormachtige ontwikkeling van Curaçao: ‘Qatar 2022, daar gaan we voor’

Lees hier ons verhaal over de ontwikkeling en ambities van Curaçao. Lees artikel

"Voor het eerst ben ik transfervrij, dat is best spannend. Mijn zaakwaarnemer heeft geroepen dat ik alleen naar Vitesse zou willen. Dat is niet helemaal waar, ik sluit geen enkele club uit. Maar het is geen geheim dat ik een speciaal gevoel heb bij Vitesse", aldus Room, die in de nacht van maandag op dinsdag aan zijn tweede Gold Cup begint tegen El Salvador.

In 2017 strandde Curaçao in de groepsfase door nederlagen tegen Jamaica, El Salvador en Mexico. "We zijn enorm gegroeid sinds 2017. De meeste spelers bij ons hadden nog nooit in een groot stadion gespeeld, dat is nu wel anders. Mensen verwachten nu meer van ons. Maar druk? Nee, dat past niet bij Curaçao", besluit de dertigjarige sluitpost.