‘Mats Hummels levert twee miljoen per jaar in voor gegarandeerd speeltijd’

Mats Hummels gaat verkassen naar Borussia Dortmund, zo verzekert BILD zondag. De verdediger zal Bayern München verlaten en voor een lagere gage gaan voetballen voor Borussia Dortmund. Naar verluidt gaat der Rekordmeister twintig miljoen euro incasseren met de verkoop, een bedrag dat door variabele bonussen nog kan oplopen.

De Duitse boulevardkrant had het eerder over een bedrag van vijftien miljoen exclusief variabelen, maar het bedrag ligt nu iets hoger. Hummels gaat volgens het bericht akkoord met een salarisverlaging. Waar de routinier in München jaarlijks twaalf miljoen euro opstrijkt, zal hij het bij BVB met een vergoeding van tien miljoen euro per seizoen moeten doen.

Na enige tijd van onderhandelen zouden de Duitse topclubs nu akkoord gaan met een transfer. Voor Hummels was het vooral belangrijk dat hij bij zijn nieuwe club aan spelen zou toekomen. Niklas Süle is verzekerd van een basisplek, terwijl Lucas Hernández voor tachtig miljoen euro overkomt van Atlético Madrid, waardoor Hummels zijn conclusies trok.

Trainer Niko Kovac werd tijdens zijn vakantie geïnformeerd van de interesse uit Dortmund en zou meteen groen licht hebben gegeven. Bayern heeft naar verluidt nog geen vervanger van de dertigjarige stopper op het oog. Naast Hummels staat ook Jérôme Boateng voor een vertrek. De centrale verdediger heeft te horen gekregen dat hij op zoek mag naar een nieuwe werkgever.