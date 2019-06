PSV staat voor transformatie: ‘Hij is klaar voor de volgende stap’

Verschillende spelers van PSV worden de laatste tijd hevig gelinkt aan een uitgaande transfer, zoals Luuk de Jong en Hirving Lozano. De spits van de Eindhovenaren wordt in verband gebracht met het Mexicaanse Monterrey, terwijl Lozano waarschijnlijk naar Napoli verkast. Daniel Reyes denkt dat eerstgenoemde transfer niet doorgaat, maar dat een overstap van Lozano wel in de lucht hangt.

De Jong werd in de voorbije transferperiodes gekoppeld aan Club América en nu zou Monterrey interesse hebben in de aanvalsleider van PSV. Reyes, journalist van Clara Sports, verwacht niet dat de Oranje-international naar Mexico verkast. “Het is minder concreet dan de transfer van Lozano naar Napoli”, stelt de journalist bij FOX Sports.

De Jong was eerder al in Mexico om na te denken over een stap naar bijvoorbeeld Club América en het land is de aanvaller goed bevallen. "Hij vond het een leuke plek om te wonen, maar ik denk dat hij voorlopig in Europa wil blijven, want volgend jaar is het EK." Het ligt volgens Reyes meer voor de hand dat Lozano PSV verlaat voor een Italiaans avontuur.

“De kans dat Chucky naar Italië verkast, is best groot. Hij is klaar om de volgende stap in zijn loopbaan te maken. Napoli is een mooie stap, dus de kans is best groot dat hij volgend seizoen daar speelt", aldus Reyes, die weet dat de Mexicaans international momenteel herstelt van een blessure. "Als het goed is, staat hij in juli weer op het veld, in Nederland of in Italië."