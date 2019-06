Nederlaag Argentinië komt hard aan: ‘La Messima historia de siempre’

De 0-2 nederlaag in de eerste groepswedstrijd tegen Colombia op de Copa América is hard aangekomen in Argentinië. “Slechter is onmogelijk”, kopte de sportkrant Olé meteen na de desastreuze wedstrijd in Bahia op de website. Het is voor het eerst sinds 1979 dat de Argentijnen met een nederlaag aan het Zuid-Amerikaanse landentoernooi beginnen en de kritiek in het voetbalgekke land, dat al sinds 1993 op een prijs wacht, is niet mals.

“Argentinië stelt teleur in zijn debuut en zaait twijfels”, zo concludeert Clarín. “Komende woensdag tegen Paraguay zal het anders moeten.” Ook La Nacion heeft het over ‘een teleurstellende nederlaag’. “Leandro Paredes had gelijk na afloop. Er is inderdaad nog heel veel te verbeteren.” Olé was ook kritisch op het optreden van sterspeler Lionel Messi: La Messima historia de siempre, in plaats van La misma historia de siempre, oftewel: hetzelfde verhaal als altijd.

De kranten in Argentinië zetten ook vraagtekens bij het wisselbeleid van Lionel Scaloni, die Matías Suárez voor Sergio Agüero inbracht toen Argentinië reeds achter de feiten aanliep. “Het bewust worden van deze nederlaag en het accepteren van deze nederlaag gaat ons een tijdje kosten”, erkende Messi na afloop. “We zullen moeten leren van de fouten die we hebben gemaakt.”

In de afgelopen twee edities van de Copa América werd Argentinië nog tweede. Zowel in 2015 als 2016 werd in de finale verloren van Chili. De Argentijnen wisten het toernooi in het verleden veertien keer te winnen. Chili is titelverdediger op de Copa América en begint het toernooi dinsdag met een wedstrijd tegen Japan, dat op uitnodiging meedoet.