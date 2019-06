Canada volgt voorbeeld van Nederland en plaatst zich voor achtste finales

Canada heeft zich voor de achtste finales van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk geplaatst. Het team van Kenneth Heiner-Möller was zaterdagavond in Grenoble een maatje te groot voor Nieuw-Zeeland, dat de eerste groepswedstrijd tegen Nederland in extremis met 0-1 had verloren: 2-0. Canada, dat Kameroen met 1-0 had verslagen, is nu net als de Nederlandse voetbalsters zeker van de knock out-fase van het mondiale eindtoernooi.

De beste kansen in de eerste helft waren voor Canada, dat domineerde en met name in de lucht gevaarlijk oogde. Kopballen van Christine Sinclair, Kadeisha Buchanan en Sophie Schmidt sorteerden echter geen effect. Nieuw-Zeeland beperkte zich net als in het eerste groepsduel met Nederland tot tegenhouden en de druk van de Canadese voetbalsters ondergaan, maar deed dat in de eerste 45 minuten met verve.

In de laatste tien minuten voor de onderbreking zocht Nieuw-Zeeland ietwat meer de aanval op, maar Canada liet zich niet verrassen. Het team van Heiner-Möller trok het duel in de tweede helft naar zich toe, mede dankzij een vroeg doelpunt na rust. Na een uitstekende actie van Nichelle Prince op links mikte Jessie Fleming het leer in een keer in de onderhoek achter keepster Erin Nayler: 1-0.

Canada had luttele minuten later via Sinclair een grote kans op de 2-0, maar de aanvalster miste de opgelegen mogelijkheid. De ploeg van Heiner-Möller bleef zoeken naar een tweede treffer en had pech dat Nayler zeventien minuten voor tijd een sublieme reactie had op een kopbal van Prince. Laatstgenoemde sloot haar goede wedstrijd alsnog af met een doelpunt. Na een kopbal van Sinclair op de paal benutte Prince de rebound.

Canada en Nederland bepalen komende donderdag wie als groepswinnaar naar de achtste finales gaat. Beide teams hebben een doelsaldo van plus drie, maar Oranje heeft een doelpunt meer gemaakt. De winnaar van Groep E speelt de wedstrijd in de achtste finales op 25 juni in Rennes. De nummer twee is een dag eerder aan de beurt in Parijs.