Braziliaans international hoopt op komst David Neres: ‘De deuren staan open’

Richarlison hoopt dat David Neres in de zomer de overstap van Ajax naar Everton maakt. De club uit Liverpool wordt regelmatig met de vleugelaanvaller van de Amsterdammers in verband gebracht, maar director of football Marcel Brands verzekerde enkele weken geleden dat Neres niet in beeld is op Goodison Park.

Richarlison maakt zich in gesprek met Liverpool Echo desondanks hard voor de komst van Neres, die zelf welwillend staat tegenover een buitenlandse transfer. “Ik heb erover gelezen”, vertelt Richarlison over de speculatie. “Ik heb het er al met Neres over gehad. Ik heb hem verteld dat de deuren voor hem open staan en dat hij ons kan helpen.”

"Ja, ik hoop dat hij komt. Hij is van harte welkom bij Everton", verzekerde Richarlison na de Copa América-wedstrijd tegen Bolivia (3-0 winst), waarin zowel Richarlison als Neres in de basis begon. "Ik ken hem als sinds we samen actief waren voor Brazilië Onder-20 en ik kan goed met hem opschieten. Hopelijk komt hij naar Everton.”

Het Chinese Guangzhou Evergrande kwam in januari met een bod van vijftig miljoen euro op de aanvaller. Ajax weigerde het bod echter, ook al had de Braziliaan in China aanzienlijk meer kunnen verdienen dan hij momenteel doet. "Ze deden een goed aanbod en het was verleidelijk, omdat ik niet alles speelde in de eerste seizoenshelft", vertelde Neres eerder. "Ik vroeg me af wat het beste voor mij was. Als ik naar China was gegaan, was het allemaal anders gelopen. Ik had de rest van het seizoen niet willen missen."