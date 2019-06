‘Ik ben 22 jaar en heb 60 goals gemaakt in Oranje, dat is niet heel slecht’

Vivianne Miedema loste door haar twee doelpunten zaterdag in de WK-wedstrijd tegen Kameroen (3-1) Manon Melis af als topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen. Miedema, 22 jaar, tekende in Valenciennes na 41 minuten voor de 1-0 en schoot in de slotfase ook haar zestigste interlanddoelpunt binnen. Melis, die in 2016 stopte als international, kwam tot 59 interlandgoals.

Miedema heeft bijna zes jaar nodig gehad om topscorer aller tijden te worden, na haar interlanddebuut in september 2013 tegen Albanië. “Eerder in de week appte Manon al: schiet er maar gelijk twee in tijdens de eerste wedstrijd, dan is het klaar. Het duurde iets langer, maar nu gingen ze er gelukkig in”, vertelde Miedema na haar 77e interland, in gesprek met het ANP. Melis had veel meer interlands nodig om tot 59 treffers te komen. In haar twaalf jaar durende Oranje-loopbaan kwam ze tot 136 interlands.

“Ik ben 22 jaar en heb 60 goals gemaakt in Oranje. Dat is niet heel slecht volgens mij”, zei Miedema met gevoel voor understatement. “Ik ben blij dat het record nu op mijn naam staat, dan zijn we daarvan af. Maar het is wel speciaal, ik ga dit maar één keer meemaken.” De gedachten gaan al naar de volgende mijlpaal. “Ik ben 22 jaar, ik kan nog zeker tien jaar mee. Ik zei al tegen Sarina: op naar de honderd doelpunten.”

“Ik heb geen idee waar dit gaat stoppen. Hopelijk heb ik nog een heel mooie carrière voor me. Zolang ik fit blijf en mijn niveau blijf halen, hoop ik dat er nog veel doelpunten bij komen.” Het wereldrecord is nog heel ver weg. Abby Wambach, die van 2001 tot 2015 256 interlands voor de Verenigde Staten speelde, is recordhouder met 184 goals.