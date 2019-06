‘Man United heeft 50 miljoen over voor voormalig plaaggeest van Mourinho’

Manchester United is met het oog op het volgend seizoen op zoek naar defensieve versterkingen en Issa Diop is de volgende die op het verlanglijstje van de Engelse grootmacht is verschenen. Sky Sports meldt zaterdagavond dat Manchester United een transfersom van vijftig miljoen euro plus een vooralsnog onbekende speler over heeft voor de komst van de verdediger van West Ham United.

De 22-jarige Diop speelt sinds vorig jaar in Engeland, nadat West Ham 25 miljoen euro overmaakte naar Toulouse voor de diensten van de Frans jeugdinternational. Hij kende een ijzersterk debuutjaar in Londen en speelde uiteindelijk 33 van de 38 mogelijke competitiewedstrijden vanaf het begin.

Diop maakte in diverse topwedstrijden grote indruk en kreeg in september na de 3-1 overwinning van West Ham op Manchester United bijvoorbeeld lof toegezwaaid van José Mourinho. "Mijn complimenten aan de scout die die 21-jarige jongen heeft ontdekt, Issa Diop. Een monster, hij domineerde al zijn duels", zo liet de toenmalige manager van Manchester United optekenen door diverse Engelse media.

De stormachtige ontwikkeling van Diop is kennelijk ook bij de clubleiding van Manchester United opgevallen. The Red Devils hebben naar verluidt een transfersom van vijftig miljoen euro over voor de verdediger en zijn daarnaast ook nog eens bereid een eigen speler in de deal te betrekken. Sky Sports verzekert vooralsnog dat West Ham voor minder dat 67,4 miljoen euro geen zaken wil doen met de Engelse recordkampioen.