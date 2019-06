Miedema gaat geschiedenisboeken in en helpt Oranje ronde verder

Het Nederlands vrouwenelftal heeft zich zaterdagmiddag gekwalificeerd voor de achtste finales van het WK in Frankrijk. In Valenciennes wonnen de Oranje Leeuwinnen relatief moeizaam met 3-1 van Kameroen, mede dankzij twee doelpunten van Vivianne Miedema. De pas 22-jarige spits staat nu op 60 doelpunten en passeert Manon Melis (59 goals) als topscorer aller tijden van Oranje. In Groep B en D kan de nummer drie niet meer eindigen op zes punten, waardoor Oranje op zijn minst deel zal uitmaken van de vier beste nummers drie en dus doorbekert.

De geblesseerde Stefanie van der Gragt werd centraal in de defensie vervangen door Anouk Dekker. Verder koos bondscoach Sarina Wiegman voor dezelfde spelers als tegen Nieuw Zeeland, wat betekende dat Jill Roord ondanks haar doelpunt van dinsdag weer op de bank begon. Oranje had al gauw het initiatief in handen tegen de nummer 46 van de FIFA-wereldranglijst. Keeper Annette Ngo Ndom van Kameroen oogde onzeker, waardoor gevaarlijke momenten voor Oranje ontstonden. Kameroen probeerde dreigend te worden via de counter.

Oranje leek in het eerste kwartier zorgvuldiger te voetballen dan tegen Nieuw-Zeeland, maar de slordigheid sloop er gaandeweg de eerste helft in. Een slechte pass van Dekker en dito tackle van Desiree van Lunteren leidde na twintig minuten tot een kans voor Gaelle Enganamouit, die in het zijnet schoot. Het was de beste mogelijkheid van de wedstrijd tot dan toe. Oranje kwam zelf minder vaak voor het vijandelijke doel. Het werd steeds meer een fysieke wedstrijd en Oranje had het lastig, maar vijf minuten voor rust kwam de ploeg toch op 1-0.

Een fraaie één-twee tussen Jackie Groenen en Shanice van de Sanden aan de rechterflank leidde tot ruimte voor en een voorzet van de buitenspeler. Miedema kwam voor haar bewaker, knikte knap binnen en evenaarde recordtopscorer Melis. Lang kon Oranje echter niet van de voorsprong genieten. Een lange bal van Kameroen leek een prooi voor Sari van Veenendaal, maar de keeper twijfelde en zat vervolgens volledig mis. Gabrielle Aboudi Onguene werkte in een leeg doel binnen. Oranje zocht met een kater de kleedkamer op, maar hoefde na rust niet lang te wachten op een nieuwe voorsprong.

Een ingestudeerde vrije trap van Sherida Spitse leidde tot een voorzet van Groenen, die door iedereen werd gemist. Via Michaela Abam kwam de bal echter voor de voeten van Dominique Bloodworth, die in haar dertigste interland haar eerste goal maakte voor Oranje. Het doelpunt inspireerde Oranje niet tot groots voetbal: achterin bleef de ploeg kwetsbaar ogen. Tien minuten voor tijd zeilde een inzet van Jeannette Yango via Van Lunteren maar net naast en dus bleef de voorsprong overeind. Vijf minuten voor tijd maakte Miedema aan alle twijfels een eind, door op aangeven van Lineth Beerensteyn naar binnen te kappen en snoeihard raak te schieten vanaf een meter of vijftien.