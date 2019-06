Oranje gaat met één nieuwkomer voor directe plaatsing achtste finale

Het Nederlands vrouwenelftal treedt zaterdagmiddag om 15.00 uur noodgedwongen met één wijziging aan in de WK-wedstrijd tegen Kameroen. Centraal in de verdediging neemt Anouk Dekker de positie van Stefanie van der Gragt over. Van der Gragt heeft te veel last van een knieblessure die ze overhield aan de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0) van dinsdag.

De speelster van Barcelona maakte de wedstrijd wel vol, maar liet de training van donderdag schieten en trainde vrijdag apart van de groep. Op de persconferentie bevestigde bondscoach Sarina Wiegman al dat de verdediger niet fit zou zijn voor het duel met Kameroen. "Dat is vervelend voor Stefanie, maar ook voor het team", zei Wiegman. "Hoe we het oplossen, zien jullie zaterdag."

Dekker, die vanwege een schorsing ontbrak tegen Nieuw-Zeeland, was de meest logische vervanger. Ze vormt in Valenciennes een centraal duo met Dominique Bloodworth. Overigens is Oranje bij een overwinning op Kameroen zeker van plaatsing voor de achtste finale. In Groep B en D kan de nummer drie niet meer eindigen op zes punten, waardoor Oranje op zijn minst deel zal uitmaken van de vier beste nummers drie.

Opstelling Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker, Bloodworth, Van Es; Groenen, Van de Donk, Spitse; Van de Sanden, Miedema, Martens