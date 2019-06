Neres: ‘Als ik naar China was gegaan, was het allemaal anders gelopen’

David Neres denkt dat hij een halfjaar geleden de juiste keuze maakte door Ajax trouw te blijven. Het Chinese Guangzhou Evergrande kwam in januari met een bod van vijftig miljoen euro op de aanvaller, die aan het Algemeen Dagblad toegeeft dat het aanbod verleidelijk was. Ajax weigerde het bod echter en Neres gooide zijn kont bewust niet tegen de krib.

De Braziliaan had in China aanzienlijk meer kunnen verdienen dan hij momenteel doet. "Ze deden een goed aanbod en het was verleidelijk, omdat ik niet alles speelde in de eerste seizoenshelft", blikt hij terug in gesprek met de krant. "Ik vroeg me af wat het beste voor mij was. Als ik naar China was gegaan, was het allemaal anders gelopen. Ik had de rest van het seizoen niet willen missen."

"We hebben daarna gewonnen van Real Madrid en Juventus en ik speel nu in het nationale elftal. Ik denk dat ik de juiste keuze heb gemaakt", concludeert de aanvaller, die vrijdagnacht een basisplaats had bij Brazilië in de openingswedstrijd van de Copa América tegen Bolivia (3-0 zege). Neres deed tachtig minuten mee in Estádio do Morumbi, het terrein van zijn oude club São Paulo.

Het was 'heel speciaal' voor Neres om terug te keren in het voor hem bekende stadion. "Mijn familie, vrienden en mijn vriendin waren gekomen om mij te zien spelen", geeft hij aan. Het optreden van Neres leidde in zijn thuisland tot gemende reacties; de media oordeelden dat hij te veel voor eigen succes ging. Zijn vervanger Everton maakte in de slotfase het laatste doelput van de wedstrijd. "Ik was zelf ook op zoek naar een treffer, zoals altijd. Ik weet zeker dat die snel gaat komen."