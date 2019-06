Mauro Icardi en Wanda Nara overwegen laatste strohalm in conflict met Inter

Mauro Icardi overweegt juridische stappen om een vertrek bij Internazionale af te dwingen, zo meldt La Repubblica zaterdag. Volgens de krant onderzoekt de spits de mogelijkheid om Inter voor het gerecht te dagen vanwege intimidatie op de werkvloer. Icardi vindt dat hij door de club is geïsoleerd en wil zijn doorlopende contract ongeldig laten verklaren.

Icardi zou persoonlijk zijn verteld dat er voor hem geen toekomst is bij Inter. De nieuwe trainer Antonio Conte wil de Argentijn deze zomer niet meenemen op het trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Als hij wordt geweerd van de groepstraining en wordt gedwongen om individueel te trainen, is dat voor Icardi een argument om zijn rechtszaak kracht bij te zetten. Negen jaar geleden wist Goran Pandev zijn contract bij Lazio via een rechtsgang te ontbinden, nadat hij vier maanden lang alleen moest trainen.

De problemen tussen Inter en Icardi begonnen toen hij op 13 februari zijn aanvoerdersband kwijtraakte. Hij wilde daarna niet meer meetrainen en vertelde aan de medische staf dat hij last had van een knieblessure. Die bleek na onderzoek echter minimaal te zijn, waardoor Inter het argument kan aanvoeren dat Icardi zelf weigerde te trainen, ook na de behandeling voor zijn minimale blessure.

Samen met zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara kijkt Icardi momenteel naar de mogelijkheden om een rechtszaak te beginnen. Als de 26-jarige spits uiteindelijk in het gelijk wordt gesteld, zou hij ondanks een tot medio 2021 doorlopend contract transfervrij kunnen vertrekken. Icardi speelt sinds 2013 voor Inter: hij noteerde 188 competitiewedstrijden voor de club en scoorde daarin 111 keer.