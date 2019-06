Jansma racete met cash naar Hilton Hotel: ‘Kieft zou in gevaar komen’

Kees Jansma heeft er spijt van dat hij de drugsverslaving van Wim Kieft aanvankelijk niet doorhad. De televisiepresentator is goed bevriend met de voormalig international van Oranje, maar Kieft verzweeg zijn verslaving en Jansma was naar eigen zeggen 'stekeblind'. Kieft beschreef in zijn boek dat Jansma hem hielp, nadat hij wist van zijn drugsverslaving, onder meer door hem geld te lenen. In gesprek met De Volkskrant doet Jansma het verhaal vanuit zijn eigen perspectief.

"Het is niet alleen de schuld van Wim. Of schuld – Jezus Christus. Het lag ook aan mij. Ik heb het gewoon niet wíllen zien", treurt Jansma in de krant. "Verslaafden vernietigen alles om zich heen. Wim ook. En daarom vind ik het ook zo ongelofelijk, hoe hij is teruggekomen." De sportpresentator roept een ochtend in herinnering waarop hij wakker werd gebeld door Fred Rutten, die vertelde dat Kieft 'in grote problemen' zat.

"Hij heeft nú geld nodig. Hij moet het om 10 uur hebben, in het Hilton in Amsterdam. Ik zit in Enschede, kun jij het brengen?", memoreert Jansma de woorden van Kieft. "Het was zo ernstig dat Wim in gevaar was als ik dat geld niet zou brengen. Mijn vrouw is een politievrouw, en waarschuwde me: Kees, wat ga je doen, wat ga je doen? Ik moest met cash geld naar het Hilton."

Jansma belde met zijn bank en sprak af dat hij een hoger maximumbedrag zou kunnen pinnen. Hij kreeg het geld echter niet uit de pinautomaat, raakte in paniek en werd tegelijkertijd voortdurend gebeld door Kieft. "De ene oproep na de andere. Uiteindelijk kreeg ik het geld van de lokale bankdirecteur zelf, die mij had herkend. Met gierende banden ben ik naar Amsterdam gereden. De spanning die ik toen heb gevoeld, die Wim moet hebben gevoeld."