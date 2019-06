Tegenstrijdige berichten over mogelijk vertrek Luuk de Jong bij PSV

Luuk de Jong heeft zijn laatste wedstrijd voor PSV mogelijk gespeeld. De Oranje-international staat volgens Mexicaanse media namelijk voor een overstap naar Monterrey. De spits van de Eindhovenaren stond vorig jaar nog in de belangstelling van Club América, maar tot een verhuizing kwam het destijds niet. Waar Mexicaanse media melden dat de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium bevinden, spreekt het Eindhovens Dagblad slechts van interesse.

Het Mexicaanse Club América deed vorig jaar al meerdere pogingen om de aanvaller in huis te halen en De Jong stond ook open voor een transfer naar Midden-Amerika. Uiteindelijk kwam er aan alle geruchten een einde nadat de spits een nieuw contract bij PSV tekende, tot medio 2021. Record meldde vrijdagavond dat het kamp-De Jong, Monterrey en PSV op een lijn zitten en een deal binnen handbereik was. De aanvaller zou bij zijn Mexicaanse (ex-)ploeggenoten Andrés Guardado en Hirving Lozano ook al navraag hebben gedaan over de Mexicaanse competitie.

'Betrouwbare bronnen' verklaren echter tegenover het Eindhovens Dagblad dat er niets concreets speelt rond een overstap van De Jong. De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen wil de aanvalsleider dolgraag behouden. Het regionale dagblad noemt een transfer naar Mexico op voorhand 'niet de meeste logische' en wijst naar de rol van De Jong als pinchhiter in het Nederlands elftal.

Mocht een transfer toch doorgang vinden, dan moet rekening gehouden worden met een transfersom van vele miljoenen. In 2014 werd de spits voor ruim vijf miljoen euro overgenomen van Borussia Mönchengladbach. Afgelopen seizoen scoorde De Jong 28 keer in de Eredivisie en werd hij samen met Ajax-aanvaller Dusan Tadic gedeeld topscorer van de competitie.