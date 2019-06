Huldiging Wijnaldum in Suriname gaat niet door na advies van Seedorf

De huldiging van Georginio Wijnaldum van zondag in Suriname gaat niet door. De Oranje-international zou door president Desi Bouterse gehuldigd worden na het winnen van de Champions League met Liverpool, maar het Nationaal Informatie Instituut (NII) van de Surinaamse overheid meldt dat Wijnaldum zelf heeft gevraagd om de huldiging niet door te laten gaan.

Wijnaldum arriveerde donderdag met de ‘Cup met de Grote Oren’ in Suriname. Nadat bekend was dat hij op vakantie zou gaan naar het land waar zijn ouders vandaan komen, werd voor hem een huldiging georganiseerd. Op de luchthaven werd hij daarom door de minister van Sport- en Jeugdzaken ontvangen op luchthaven Zanderij. Waarom de huldiging is afgelast is onduidelijk.

Mogelijk heeft de reden te maken met het feit dat er veel kritiek was vanwege het politieke karakter van de huldiging. Volgens De Telegraaf circuleert in Suriname een telefoongesprek tussen Wijnaldum en zijn zaakwaarnemer, waarin de speler het advies krijgt om af te zien van de plechtigheid.

Uit de betreffende opname blijkt ook dat Wijnaldum advies heeft gevraagd aan Clarence Seedorf. Ook de oud-international zou de middenvelder geadviseerd hebben om weg te blijven van de Surinaamse politiek en daarom af te zien van de huldiging.