Brazilië met basisklant David Neres sterk van start in Copa América

Brazilië is uitstekend van start gegaan in de Copa América. De ploeg van bondscoach Tite kende voor eigen publiek weinig moeite met Bolivia en won verdiend met 3-0. Philippe Coutinho was met twee doelpunten de grote man aan Braziliaanse zijde. De andere goal werd gemaakt door Everton, die in de slotfase de vervanger was van basisklant David Neres. De Ajacied mocht aan de aftrap verschijnen nadat Neymar in de voorbereiding op het toernooi geblesseerd raakte.

Bolivia had weinig in te brengen in Estádio do Morumbi in São Paulo. De bezoekers moesten zich beperken tot het tegenhouden van de Braziliaanse aanvallen. Hoewel de ploeg van bondscoach Tite de bovenliggende partij was, had het gastland moeite om tot kansen te komen. De beste mogelijkheid in de eerste 45 minuten was nog voor Thiago Silva, die vanuit een standaardsituatie maar net naast het doel kopte. Neres was dreigend, maar niet meer dan dat. De Ajax-speler kwam regelmatig in het spel voor, maar slaagde tegenover de twee of soms zelfs drie Boliviaanse verdedigers vaker niet dan wel in zijn acties.

Vijf minuten na de thee kwam Brazilië op voorsprong. Een voorzet van Richarlison kwam in het strafschopgebied terecht op de arm van Bolivia-verdediger Jusino. Nadat de Argentijnse scheidsrechter Néstor Pitana hulp kreeg van de VAR, legde hij de bal op de stip. Coutinho maakte geen fout vanaf elf meter. Nog geen drie minuten na zijn openingstreffer tekende Coutinho ook voor de 2-0. Op aangeven van Roberto Firmino kon hij geheel vrijstaand raak koppen.

Met nog een kleine tien minuten op de klok zat de wedstrijd voor Neres erop. De buitenspeler werd na 82 minuten spelen vervangen door Gremio-aanvaller Everton, die vlak na zijn invalbeurt een doelpunt meepikte. De linksbuiten kreeg de bal op de linkerflank aangespeeld, kwam naar binnen en haalde fraai uit in de verre hoek. Met zijn doelpunt bepaalde hij de eindstand op 3-0, een uitslag die recht doet aan het krachtsverschil binnen de lijnen. In de nacht van dinsdag op woensdag (02.30 uur) staat voor Brazilië de tweede groepswedstrijd tegen Venezuela op het programma.