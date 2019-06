Engeland verslaat Argentinië ondanks uitblinkende Vanina Correa

Engeland staat in de achtste finales van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Het team van Phil Neville was vrijdagavond in Le Havre met minimaal verschil te sterk voor Argentinië, dat met Vanina Correa de uitblinkster aan haar zijde had. De keepster was tegen Japan (0-0) verantwoordelijk voor de eerste Argentijnse clean sheet ooit op een WK, maar kon in het Stade Océane niet voorkomen dat de Engelse voetbalsters met 1-0 wonnen.

Engeland, dat eerder Schotland al had verslagen, domineerde de eerste helft en had de beste kansen op een doelpunt, maar de ploeg van bondscoach Carlos Borrello verdedigde goed en kende in Correa de uitblinkster van de eerste en later ook tweede helft. Na nog geen half uur ging de bal op de stip, na een late tackle van Ruth Bravo op Alex Greenwood. Correa bleef lang staan, raadde de intenties van Nikita Parris en keerde de elfmetertrap met behulp van de paal.

Correa wist ook raad met een andere grote kans voor Engeland. Oog in oog met Beth Mead keerde de keepster van Argentinië de bal met haar voet. Het team van Borello liet in offensief opzicht weinig zien en beperkte zich tot het vertragen van het spel van Engeland. Zes minuten na de onderbreking liet Correa zich weer gelden: de keepster reageerde goed op een schot van Parris door een bos van speelsters.

Na een uur spelen kreeg Engeland alsnog het verdiende doelpunt, na een snelle tegenaanval. De pass van Mead vanaf links op Taylor was scherp en perfect, waarna de vrijstaande aanvalster de bal binnen kon prikken. Dat was ook meteen de winnende treffer, daar Argentinië niet in staat was om te scoren en Engeland te slordig speelde om uit te lopen. Een kopbal van de vrijstaande Jill Scott, achttien minuten voor tijd, had een beter lot verdiend.