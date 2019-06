Eintracht Frankfurt investeert miljoenen van Luka Jovic in ‘Balkan-Knipser’

Dejan Joveljic heeft zich aan Eintracht Frankfurt verbonden. De Bundesliga-club maakt vrijdagavond bekend dat de aanvaller van negentien jaar een contract tot medio 2024 heeft ondertekend. Met de overgang van de Servisch jeugdinternational is naar verluidt een bedrag van ongeveer vijf miljoen euro én een doorverkooppercentage voor Rode Ster Belgrado gemoeid.

Joveljic wordt op de clubsite van Eintracht Frankfurt aangekondigd als der nächste Balkan-Knipser. De tiener wordt immers gezien als de opvolger van Luka Jovic, die deze maand voor een bedrag van zestig miljoen euro naar Real Madrid vertrok. De van Benfica gehuurde Jovic werd door de Duitsers via een reeds van tevoren bepaalde optie tot koop van zeven miljoen euro overgenomen en meteen doorverkocht.

Het is geen verrassing dat Eintracht Frankfurt, de werkgever van Jetro Willems en Jonathan de Guzman, bij Joveljic is uitgekomen. De belangen van Jovic en Joveljic worden behartigd door Fadil Ramani, die ook nog eens zaakwaarnemer van ploeggenoten Ante Rebic, Filip Kostic en Mijat Gacinovic is.

Joveljic kwam afgelopen seizoen tot acht goals en twee assists in zeventien duels voor Rode Ster Belgrado, inclusief optredens in de Champions League tegen Napoli en Paris Saint-Germain. De tiener maakt deel uit van de selectie van Servië voor het EK Onder-21 in Italië en San Marino.