Cristiana Girelli en Aurora Galli schitteren in 0-5 overwinning van Italië

Italië heeft zich vrijdagavond voor de achtste finales van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk geplaatst. Na de late 2-1 openingszege op Australië was de ploeg van bondscoach Milena Bertolini in de tweede groepswedstrijd veel te sterk voor Jamaica. Het duel in het Stade Auguste-Delaune eindigde in 0-5, mede dankzij een hattrick van Cristiana Girelli. Jamaica, dat eerder met 3-0 van Brazilië verloor, wacht zodoende nog op het eerste toernooidoelpunt.

Italië leidde halverwege het duel in Reims al met 0-2. Een overtreding van Allyson Swaby op Barbara Bonansea in de twaalfde minuut werd met een strafschop bestraft. Sydney Schneider raadde weliswaar de intenties van Girelli, maar was te vroeg van de doellijn afgekomen. In de tweede poging faalde de Italiaanse niet: 0-1. Na 25 minuten spelen volgde het tweede doelpunt van Girelli: Jamaica kon een corner niet goed verwerken, waarna de aanvalster voor haar tegenstander kwam en de bal over de doellijn drukte.

Luttele minuten later ontsnapte Jamaica aan de 0-3. Weer zag het team van Hue Menzies er niet goed uit bij een corner van Italië, maar de lat voorkwam dat een inzet van Daniela Sabatino het duel reeds in het slot gooide. Italië kon niet beter aan de tweede helft beginnen: na een goede voorzet was Girelli eerder bij de bal dan Schneider en groeide de aanvalster uit tot de tweede Italiaanse met een hattrick op een WK, na Carolina Moraca in 1991.

Aurora Galli vestigde in de laatste twintig minuten alle aandacht op zich. De vervangster van Valentina Bergamaschi kreeg in de zeventigste minuut alle tijd en ruimte om uit te halen, waarna het schot via de handen van Schneider in de linkerbovenhoek belandde. Tien minuten later volgde de 0-5. Na een schitterende steekpass van Manuela Giugliano omspeelde Galli Schneider en was de eindstand een feit. Een fikse nederlaag voor Jamaica, dat een minuut voor de 0-4 via een mislukte voorzet van Deneisha Blackwood nog de lat had geraakt.