Feyenoord en Nicolai Jörgensen bereiken principe-akkoord

Feyenoord heeft met Nicolai Jörgensen een principe-akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis. De 28-jarige Deens international zet in de zomer zijn handtekening onder een nieuw contract dat hem tot 2022 aan de club verbindt, zo meldt Feyenoord vrijdag. Het huidige contract van de spits loopt tot medio 2021.

Technisch directeur Sjaak Troost benadrukt vooral het goede gevoel dat hij heeft overgehouden aan de gesprekken in aanloop naar deze verlenging. "Mooi dat Nicolai na een seizoen dat door blessures niet gebracht heeft wat hij ervan gehoopt had er hier weer vol voor wil gaan. Hij is getergd en wil zich samen met Feyenoord revancheren voor vorig seizoen. Nicolai geeft hiermee een goed signaal af aan de andere spelers", stelt Troost op de clubsite van Feyenoord.

Ook Jaap Stam, de nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord, is erg blij met het principeakkoord. "De club en Nicolai geven hiermee een mooi signaal af. Nicolai heeft bewezen tot een van de topspitsen van de Eredivisie te behoren. Met zijn ervaring, technische kwaliteiten en fysiek kan hij samen met de andere aanvallers het verschil maken voor Feyenoord. Ik kijk ernaar uit om met hem samen te werken", benadrukt de oefenmeester.

In totaal staat de teller voor Jörgensen nu op 48 treffers en 22 assists in 104 officiële wedstrijden van Feyenoord, waaronder 2 in de Champions League. Jörgensen zal vanwege interlandverplichtingen bij Denemarken later aansluiten bij Feyenoord. Hij komt pas op maandag 8 juli bij de Rotterdamse selectie. Feyenoord start de voorbereiding al op maandag 24 juni.