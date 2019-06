L’Équipe: Matthijs de Ligt is beste voetballer ter wereld onder 20 jaar

Matthijs de Ligt is de beste voetballer ter wereld onder de twintig jaar, zo schrijft L’Équipe vrijdag. De befaamde sportkrant uit Frankrijk stelde een lijst samen met de vijftig grootste talenten ter wereld en zette de negentienjarige verdediger van Ajax en het Nederlands elftal op de eerste stek.

Het is onduidelijk welke criteria L’Équipe gebruikt heeft om de lijst samen te stellen én De Ligt tot het grootste talent van dit moment uit te roepen. De Oranje-international blijft generatiegenoten als Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), João Felix (Benfica) en Gianluigi Donnarumma (AC Milan) voor.

De top tien van de Franse sportkrant wordt gecompleteerd door Nicolo Zaniolo (AS Roma), Moise Kean (Juventus), Vinicius Junior (Real Madrid), Declan Rice (West Ham United) en Ibrahima Konaté (RB Leipzig). De eerstvolgende Nederlander na De Ligt is Justin Kluivert. De aanvaller van AS Roma vindt zichzelf op een zeventiende plaats terug.

Drie plaatsen lager staat nog een Nederlander: Kik Pierie, die vanaf komend seizoen voor Ajax uitkomt. Donyell Malen van PSV staat op een 49e plaats. Alexander Isak, die dankzij zijn goede optredens voor Willem II een transfer van Borussia Dortmund naar Real Sociedad heeft verdiend, is op een 41e plaats terug te vinden.