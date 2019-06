Promovendus RKC Waalwijk pikt ‘allround middenvelder’ op in België

RKC Waalwijk heeft zich voor aankomend seizoen verzekerd van de diensten van Nando Nöstlinger, zo maken de Brabanders vrijdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder komt over van Royal Antwerp FC en heeft een tweejarig contract, met een optie voor nog een jaar, getekend.

“Nando is een zeer talentvolle, allround middenvelder die we met het oog op de toekomst hebben gehaald. Hij past bij de speelstijl en filosofie van de club en kan zich de komende jaren bij ons verder ontwikkelen. We volgden hem al geruime tijd en zijn blij dat Nando gekozen heeft voor RKC”, reageert algemeen directeur Frank van Mosselveld.

De in Zwitserland geboren Nöstlinger beschikt naast een Belgisch paspoort ook over de Oostenrijkse nationaliteit. Hij verliet de jeugdopleiding van Anderlecht in 2016 voor een avontuur bij Rapid Wien, dat echter van korte duur bleek. Een jaar later keerde hij namelijk terug naar België om voor Antwerp te gaan spelen.