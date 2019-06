EK Onder-21 2019: deelnemers, programma, uitslagen en standen

De 22ste editie van het EK Onder-21 wordt tussen 16 en 30 juni afgewerkt in Italië en San Marino. In totaal zullen twaalf landen deelnemen aan het toernooi, met spelers die op of na 1 januari 1996 het levenslicht zagen. Regerend kampioen Duitsland is de favoriet en gastland Italië aast op het eerste kampioenschap sinds 2004. Net als in de voorgaande jeugdtoernooien, zal het EK dienen als een Europees kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen in Japan.

Elke groepswinnaar én de beste nummer twee van het toernooi mag een Onder-23-selectie afvaardigen naar de Olympische Spelen, met maximaal drie dispensatiespelers. Indien Engeland, dat geen lid van het Internationaal Olympisch Comité is en dus geen elftal naar de Olympische Spelen mag afvaardigen, zich voor de halve finales plaatst, zal een onderlinge wedstrijd tussen de op een na beste en twee na beste nummers twee op 27 juni moeten bepalen wie het vierde ticket voor het toernooi in Japan bemachtigt.

Nederland slaagde er niet om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het team van bondscoach Erwin van de Looi eindigde in de kwalificatiecyclus als tweede achter Engeland, dat in Groep 4 liefst 8 punten meer verzamelde. De Nederlandse talenten kwamen vervolgens vier punten tekort om bij de vier beste nummers twee te eindigen. Een overzicht van alle deelnemende landen, standen, uitslagen en het complete programma van het EK Onder-21.

De groepenindeling

GROEP A GROEP B GROEP C Italië Duitsland Engeland Spanje Denemarken Frankrijk Polen Servië Roemenië België Oostenrijk Kroatië

De volledige selecties

Italië (Groep A)

Doel: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipo (Benevento)

Verdediging: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (SPAL), Arturo Calabresi (Bologna), Federico Dimarco (Parma), Gianluca Mancini (Atalanta), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari)

Middenveld: Nicolo Barella (Cagliari), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (SPAL), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Sandro Tonali (Brescia), Nicolo Zaniolo (AS Roma)

Aanval: Federico Chiesa (Fiorentina), Patrick Cutrone (AC Milan), Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna) en Federico Bonazzoli (Padova).



Spanje (Groep A)

Doel: Dani Martin (Sporting Gijón), Antonio Sivera (Deportivo Alavés), Unai Simon (Athletic Club)

Verdediging: Jesús Vallejo (Real Madrid), Aarón Martín (FSV Mainz 05), Jorge Meré (1. FC Köln), Martin Aguirregabiria (Deportivo Alavés), Junior Firpo (Real Betis), Unai Nuñez (Athletic Club), Pol Lirola (Sassuolo)

Middenveld: Igor Zubeldia (Real Sociedad), Pablo Fornals (West Ham United), Alfonso Pedraza (Villarreal), Mikel Merino (Real Sociedad), Fabian Ruiz (Napoli), Dani Ceballos (Real Madrid), Carlos Soler (Valencia), Marc Roca (Espanyol).

Aanval: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Las Palmas), Manu Vallejo (Cadiz), Borja Mayoral (Levante) en Dani Olmo (Dinamo Zagreb).



Polen (Groep A)

Doel: Mateusz Lis (Wisla Krakow), Kamil Grabara (AGF Aarhus), Tomasz Loska (Gornik Zabrze).

Verdediging: Krystian Bielik (Charlton Athletic), Pawel Bochniewicz (Gornik Zabrze), Karol Fila (Lechia Gdansk), Robert Gumny (Lech Poznan), Dominik Jonczy (Bielsko-Biala), Kamil Pestka (Chrobry Glogow), Mateusz Wieteska (Legia Warschau)

Middenveld: Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Filip Jagiello (Zaglebie Lubin), Kamil Jozwiak (Lech Poznan), Konrad Michalak (Lechia Gdansk), Jakub Piotrowski (KRC Genk), Przemyslaw Placheta (Bielsko-Biala), Sebastian Szymanski (Legia Warschau), Mateusz Wdowiak (Wisla Krakow), Szymon Zurkowski (Gornik Zabrze)

Aanval:: Adam Buksa (Pogon Szczecin), Dawid Kownacki (Fortuna Düsseldorf), Karol Swiderski (PAOK Saloniki) en Pawel Tomczyk (Piast Gliwice).



België (Groep A)

Doel: Ortwin De Wolf (Lokeren), Nordin Jackers (KRC Genk), Jens Teunckers (Royal Antwerp)

Verdediging: Sebastiaan Bornauw (Anderlecht), Rocky Bushiri (KAS Eupen), Elias Cobbaut (Anderlecht), Dion Cools (Club Brugge), Casper De Norre (KRC Genk), Wout Faes (KV Oostende), Alexis Saelemaekers (Anderlecht), Jur Schryvers (SK Beveren)

Middenveld: Samuel Bastien (Standard Luik), Alexis De Sart (Sint-Truiden), Bryan Heynen (KRC Genk), Orel Mangala (Hamburger SV), Stephane Omeonga (Hibernian), Siebe Schrijvers (Club Brugge), Dries Wouters (KRC Genk), Yari Verschaeren (Anderlecht).

Aanval: Francis Amuzu (Anderlecht), Aaron Leya Iseka (Toulouse), Dodi Lukebakio (Fortuna Düsseldorf) en Isaac Mbenza (Huddersfield Town).

Duitsland (Groep B)

Doel: Florian Muller (FSV Mainz 05), Alexander Nübel (Schalke 04), Markus Schubert (Dynamo Dresden)

Verdediging: Waldemar Anton (Hannover 96), Timo Baumgartl (VfB Stuttgart), Benjamin Henrichs (AS Monaco), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Lukas Klunter (Hertha BSC), Maximilian Mittelstadt (Hertha BSC), Jordan Torunarigha (Hertha BSC), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Felix Uduokhai (VfL Wolfsburg), Robin Koch (SC Freiburg)

Middenveld: Nadiem Amiri (TSG Hoffenheim), Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Eduard Lowen (1. FC Nürnberg), Arne Maier (Hertha BSC), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Levin Oztunali (FSV Mainz 05), Marco Richter (FC Augsburg), Suat Serdar (Schalke 04)

Aanval: Johannes Eggestein (Werder Bremen), Lukas Nmecha (Preston North End), Marco Richter (FC Augsburg) en Luca Waldschmidt (SC Freiburg).



Denemarken (Groep B)

Doel: Daniel Iversen (Oldham Athletic), Oskar Snorre Olsen Frigast (Lyngby BK), Peter Jensen (FC Nordsjaelland)

Verdediging: Andreas Poulsen (Borussia Mönchengladbach), Jacob Rasmussen (Empoli), Joachim Andersen (Sampdoria), Joakim Maehle (KRC Genk), Mads Valentin (FC Nordsjaelland), Rasmus Kristensen (Ajax), Victor Nelsson (FC Nordsjaelland)

Middenveld: Jens Stage (AGF Aarhus), Magnus Kofod Andersen (FC Nordsjaelland), Mathias Jensen (Celta de Vigo), Oliver Abildgaard Nielsen (Aalborg BK), Philip Billing (Huddersfield Town), Asger Stromgaard Sorensen (SSV Jahn Regensburg), Mikkel Duelund (Dynamo Kiev)

Aanval: Jacob Bruun Larsen (Borussia Dortmund), Anders Dreyer (St. Mirren), Andreas Skov Olsen (FC Nordsjaelland), Jonas Older Wind (FC Kopenhagen), Marcus Ingvartsen (KRC Genk) en Robert Skov (FC Kopenhagen).



Servië (Groep B)

Doel: Boris Radunovic (Cremonese), Dragan Rosic (Mladost Lucani), Milos Ostojic (Spartak Subotica)

Verdediging: Milan Gajic (Rode Ster Belgrado), Vukasin Jovanovic (Girondins Bordeaux), Erhan Masovic (AS Trencin), Miroslav Bogosavac (Cukaricki), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Srdan Babic (Rode Ster Belgrado), Aleksa Terzic (Graficar Beograd), Svetozar Markovic (Partizan Belgrado)

Middenveld: Sasa Lukic (Torino), Andrija Zivkovic (Benfica), Danilo Pantic (Partizan Belgrado), Uros Racic (Tenerife), Nemanja Radonjic (Olympique Marseille), Luka Adzic (Anderlecht), Aleksandar Lutovac (Rad), Lazar Randelovic (Radnicki Nis)

Aanval: Luka Jovic (Real Madrid), Ivan Saponjic (Benfica), Igor Zlatanovic (Radnik Surdulica) en Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt).



Oostenrijk (Groep B)

Doel: Johannes Kreidl (SV Ried), Patrick Pentz (Austria Wien), Alexander Block (LASK Linz)

Verdediging: Marco Friedl (Werder Bremen), Petar Gluhakovic (Austria Wien), Sandro Ingolitsch (St. Polten), Philipp Lienhart (Freiburg), Dario Maresic (Sturm Graz), Stefan Posch (TSG Hoffenheim), Maximilian Ullmann (LASK Linz)

Middenveld: Kevin Danso (FC Augsburg), Emir Karic (SCR Altach), Husein Balic (St. Polten), Christoph Baumgartner (TSG Hoffenheim), Mathias Honsak (Holstein Kiel), Sascha Horvath (Wacker Innsbruck), Ivan Ljubic (Sturm Graz), Dejan Ljubicic (Rapid Wien), Xaver Schlager (RB Salzburg), Hannes Wolf (RB Salzburg)

Aanval: Adrian Grbic (SCR Altach), Sasa Kalajdzic (Admira Wacker) en Marko Kvasina (SV Mattersburg).

Engeland (Groep C)

Doel: Angus Gunn (Southampton), Dean Henderson (Manchester United), Freddie Woodman (Newcastle United)

Verdediging: Jake Clarke-Salter (Chelsea), Jay Dasilva (Chelsea), Lloyd Kelly (Bournemouth), Jonjoe Kenny (Everton), Ezri Konsa (Brentford), Fikayo Tomori (Derby County), Aaron Wan-Bissaka (Crystal Palace)

Middenveld: Harvey Barnes (Leicester City), Hamza Choudhury (Leicester City), Kieran Dowell (Everton), Phil Foden (Manchester City), Morgan Gibbs-White (Wolverhampton Wanderers), James Maddison (Leicester City), Mason Mount (Derby County), Ryan Sessegnon (Fulham)

Aanval: Tammy Abraham (Aston Villa), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Demarai Gray (Leicester City), Reiss Nelson (Arsenal) en Dominic Solanke (Bournemouth).



Frankrijk (Groep C)

Doel: Paul Bernardoni (Olympique Nimes), Gautier Larsonneur (Stade Brest), Maxence Prevot (Sochaux)

Verdediging: Kelvin Amian (Toulouse), Fodé Ballo-Touré (AS Monaco), Anthony Caci (RC Strasbourg), Colin Dagba (Paris Saint-Germain), Ibrahima Konaté (RB Leipzig), Moussa Niakhaté (FSV Mainz 05), Malang Sarr (Olympique Nice), Dayot Upamecano (RB Leipzig)

Middenveld: Houssem Aouar (Olympique Lyon), Romain Del Castillo (Stade Rennes), Matteo Guendouzi (Arsenal), Olivier Ntcham (Celtic), Jeff Reine-Adélaide (Angers), Ibrahima Sissoko (RC Strasbourg), Lucas Tousart (Olympique Lyon)

Aanval: Jonathan Bamba (Lille), Moussa Dembélé (Lyon), Jonathan Ikoné (Lille), Jean-Phillippe Mateta (FSV Mainz 05) en Martin Terrier (Olympique Lyon).



Roemenië (Groep C)

Doel: Andrei Radu (Genoa), Andrei Vlad (FCSB), Catalin Cabuz (FC Hermannstadt).

Verdediging:: Ionut Nedelcearu (Ufa), Cristian Manea (CFR Cluj), Alex Pascanu (Leicester City), Florin Stefan (Sepsi Sfantu Gheorghe), Radu Boboc (Viitorul Constanta), Adrian Rus (Sepsi Sfantu Gheorghe), Virgil Ghita (Viitorul Constanta)

Middenveld: Dragos Nedelcu (FCSB), Ianis Hagi (Viitorul Constanta), Florinel Coman (FCSB), Alexandru Cicaldau (CSU Craoiva), Dennis Man (FCSB), Andrei Ciobanu (Viitorul Constanta), Vlad Dragomir (Perugia), Darius Olaru (Gaz Metan Medias), Tudor Baluta (Viitorul Constanta)

Aanval:: George Puscas (Palermo), Andrei Ivan (Rapid Wien), Adrian Petre (Esbjerg BK) en Denis Dragus (Viitorul Constanta).



Kroatië (Groep C)

Doel: Ivo Grbic (Lokomotiva Zagreb), Josip Posavec (Hajduk Split), Adrian Semper (Chievo)

Verdediging: Filip Benkovic (Celtic), Toni Borevkovic (Rio Ave), Domagoj Bradaric (Hajduk Split), Branimir Kalaica (Benfica), Nikola Katic (Rangers FC), Borna Sosa (VfB Stuttgart), Filip Uremovic (Rubin Kazan)

Middenveld: Toma Basic (Girondins Bordeaux), Kristijan Bistrovic (CSKA Moskou), Luka Ivanusec (Lokomotiva Zagreb), Lovro Majer (Dinamo Zagreb), Nikola Moro (Dinamo Zagreb), Ivan Sunjic (Dinamo Zagreb), Nikola Vlasic (CSKA Moskou), Marin Jakolis (Admira Wacker), Alen Halilovic (Standard Luik)

Aanval: Josip Brekalo (VfL Wolfsburg), Sandro Kulenovic (Legia Warschau), Marijan Cabraja (HNK Gorica) en Robert Muric (NK Rijeka).

Standen, uitslagen en programma

Groep A

Stand:

Italië 0-0

Spanje 0-0

Polen 0-0

België 0-0

Programma:

16 juni 18.30 uur Polen - België

16 juni 21.00 uur Italië - Spanje

19 juni 18.30 uur Spanje - België

19 juni 21.00 uur Italië - Polen

22 juni 21.00 uur België - Italië

22 juni 21.00 uur Spanje - Polen



Groep B

Stand:

Duitsland 0-0

Denemarken 0-0

Servië 0-0

Oostenrijk 0-0

Programma:

17 juni 18.30 uur Servië - Oostenrijk

17 juni 21.00 uur Duitsland - Denemarken

20 juni 18.30 uur Duitsland - Oostenrijk

20 juni 21.00 uur Duitsland - Servië

23 juni 21.00 uur Oostenrijk - Duitsland

23 juni 21.00 uur Denemarken - Servië



Groep C

Stand:

Engeland 0-0

Frankrijk 0-0

Roemenië 0-0

Kroatië 0-0

Programma:

18 juni 18.30 uur Roemenië - Kroatië

18 juni 21.00 uur Engeland - Frankrijk

21 juni 18.30 uur Engeland - Roemenië

21 juni 21.00 uur Frankrijk - Kroatië

24 juni 21.00 uur Kroatië - Engeland

24 juni Frankrijk - Roemenië



Mogelijke Olympische play-off

27 juni, ... - ...



Halve finales

27 juni, Winnaar Groep A - Nummer twee van Groep B of C, of winnaar Groep C

27 juni, Winnaar Groep B - Nummer twee van Groep A, of winnaar van Groep C



Finale

30 juni, Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2