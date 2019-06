‘Ajax en PSV kijken met interesse naar door Inter verhuurde verdediger’

Ajax en PSV kijken volgens La Dernière Heure in de Belgische Jupiler Pro League naar versterkingen voor de defensie. Met name Zinho Vanheusden staat in de belangstelling van de Nederlandse topclubs. De negentienjarige verdediger staat tot medio 2022 onder contract bij Internazionale, maar speelde de afgelopen achttien maanden op huurbasis voor Standard Luik

Bij de club uit Luik doorliep Vanheusden ook de jeugdopleiding, waarna Internazionale hem in 2015 naar het Giuseppe Meazza haalde. Een doorbraak in het eerste elftal van de Italianen laat echter nog op zich wachten. De verhuurperiode in België moet hem daar de benodigde ervaring voor opleveren.

De Belgische krant schrijft dat naast Ajax en PSV ook Standard probeert om de centrale verdediger definitief binnen te halen. Les Rouges zouden volgens informatie van Sky Italia 25 miljoen euro willen betalen voor Vanheusden en zijn landgenoot Xian Emmers. De Belgen ontvingen onlangs al ruim twaalf miljoen euro uit Amsterdam voor Razvan Marin en lijken dat bedrag meteen opnieuw te willen investeren.

Het is echter nog maar de vraag of Inter deze zomer een serieus bod op Vanheusden ontvangt, daar de Belgisch jeugdinternational onlangs is geopereerd aan zijn linkerknie en daardoor enkele maanden moet revalideren. Hierdoor mist hij het jeugd-EK in Italië en San Marino, dat zondag in gang wordt gebracht en waarvoor België Onder-21 zich wist te kwalificeren.