‘Derby Feyenoord - Sparta eerste Eredivisie-duel op zondagavond’

De KNVB wil met ingang van volgend seizoen zondagavond 20.00 als nieuw aanvangstijdstip introduceren, melden bronnen rondom de Eredivisie CV aan het Algemeen Dagblad. Vrijdag om 14.00 uur wordt het definitieve speelschema voorgelegd aan alle Eredivisie-clubs. Twee uur later wordt het complete schema voor het seizoen 2019/20 voor iedereen inzichtelijk.

In de nieuwe opzet gaat het in totaal om achttien duels en krijgt elke club een wedstrijd op zondagavond toegewezen. Tot afgelopen seizoen begon de laatste wedstrijd van een speelronde op zondag om 16.45 uur. Het is nog niet duidelijk of er al waterdichte afspraken zijn gemaakt met de partijen die doorgaans betrokken zijn bij het organiseren van Eredivisie-wedstrijden, zoals burgemeesters en veiligheidsdiensten.

De plannen van de voetbalbond zijn niet uniek. In de Serie A en LaLiga is het al enige jaren gebruikelijk dat er competitiewedstrijden op zondagavond worden afgewerkt. Met name in de Italiaanse competitie komt het regelmatig voor dat topclubs als Juventus en Napoli op zondagavond tegenover elkaar staan.

Volgens een conceptprogramma dat in handen is van Voetbal International is de stadsderby tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam in De Kuip de eerste wedstrijd die op zondagavond afgewerkt gaat worden. Landskampioen Ajax begint het seizoen volgens hetzelfde concept met een uitwedstrijd tegen Vitesse, terwijl PSV in de eerste speelronde op bezoek gaat bij promovendus FC Twente.

Programma eerste speelronde volgens concept:

Vrijdag 2 augustus

20.00 uur PEC Zwolle - Willem II

Zaterdag 3 augustus

18.30 uur Vitesse - Ajax

18.30 uur FC Emmen - FC Groningen

20.45 uur VVV-Venlo - RKC Waalwijk

20.45 uur FC Twente - PSV

Zondag 4 augustus

12.15 uur Heracles Almelo - sc Heerenveen

14.30 uur ADO Den Haag - FC Utrecht

16.45 uur AZ - Fortuna Sittard

20.00 uur Feyenoord - Sparta Rotterdam