Robben zet Ajax en PSV in wachtkamer en neemt de tijd voor volgende stap

Arjen Robben staat mogelijk voor zijn laatste klus als profvoetballer. De 35-jarige vleugelaanvaller heeft Bayern München met een transfervrije status verlaten en weegt zijn opties zorgvuldig af. Robben is al met clubs uit verschillende Europese competities in verband gebracht en is zelfs gelinkt aan een ambitieuze club uit de Major League Soccer. De komende weken zal meer duidelijk worden omtrent de toekomst van de oud-international van Oranje, die ondanks zijn leeftijd nog op opvallend veel belangstelling kan rekenen. Voetbalzone zet de opties van de Nederlander op een rijtje.

Door Rian Rosendaal

Robben sprak onlangs met Voetbal International over zijn toekomst als clubspeler. Met voetbalpensioen gaan hoort ook tot de mogelijkheden, ondanks zijn nog immer bloedfanatieke karakter binnen de lijnen. “Ik heb de opties voor mijn toekomst in vier categorieën ingedeeld. Ik zou een avontuur buiten Europa kunnen aangaan, dan heb ik het bijvoorbeeld over Amerika of Japan. Ten tweede heb je binnen Europa de absolute top. De derde categorie is een terugkeer naar Nederland en de vierde optie is stoppen. Dat zijn veel keuzemogelijkheden, waarbij het complete plaatje moet kloppen.”

Terugkeer in de Eredivisie

BILD kwam eind mei met het nieuws dat Robben op de lijstjes van Ajax, PSV en FC Groningen staat. Het Algemeen Dagblad bevestigde korte tijd later de vermeende interesse vanuit Eindhoven, waar hij al eens speelde en waar goede vriend en oud-ploeggenoot Mark van Bommel de scepter zwaait als trainer. In het Philips Stadion kan hij gewoon doorgaan met waar hij zo goed in is: meedoen om het kampioenschap. In een decennium bij Bayern veroverde Robben acht keer de Duitse landstitel. Daarnaast weet de routinier wat kampioen worden met PSV is, want in de beginjaren van zijn loopbaan, in 2003, stond hij als speler van de Eindhovenaren met de kampioensschaal in zijn handen. De ploeg van Van Bommel eindigde afgelopen seizoen kort achter kampioen Ajax en moet met de tweede voorronde als startpunt het hoofdtoernooi van de Champions League zien te bereiken.

De salariseisen van de buitenspeler lijken geen probleem te zijn voor Ajax, dat mede door de successen in de Champions League in een uitstekende financiële positie verkeert. Daarnaast zijn de Amsterdammers tegenwoordig niet meer bang om grote bedragen uit te geven voor gevestigde namen. De Telegraaf meldde vorige maand dat Steven Bergwijn op het wensenlijstje van directeur spelerszaken Marc Overmars staat. Er werd tevens een bedrag van veertig miljoen euro genoemd, al is PSV geenszins van plan om een directe concurrent te versterken. Ajax is volgens Estadio Deportivo ook bezig met Quincy Promes, die net zijn eerste seizoen bij Sevilla achter de rug heeft en trainer Erik ten Hag kent van hun gezamenlijke tijd bij Go Ahead Eagles. De dadendrang in de Johan Cruijff ArenA kan de nog immer zeer ambitieuze Robben in de verleiding brengen, al vertrekken naast Frenkie de Jong waarschijnlijk nog enkele sterkhouders. Ajax, afgelopen seizoen halvefinalist in de Champions League, stroomt in de komende voetbaljaargang in de derde voorronde in.

De Trots van het Noorden blijft de grote liefde van Robben, weet ook scheidend algemeen directeur Hans Nijland. “Volgens mij heb ik nooit onder stoelen of banken gestoken dat het voor mij een absolute droom zou zijn als Robben terugkeert bij FC Groningen”, vertelde de bestuurder onlangs bij de NOS. “Dat zou geweldig zijn. Of het realistisch is dat weet ik niet, maar het zou allang mooi zijn als hij hier ooit terugkeert en iets gaat doen.” Het elftal van trainer Danny Buijs speelt echter geen Europees voetbal en in het Hitachi Mobility Stadion is ook geen torenhoog budget voor spelers, waardoor een comeback als speler in het hoge noorden niet erg aannemelijk is. Een terugkeer als (jeugd)trainer of bijvoorbeeld als commercieel medewerker zijn realistischere opties.

Buitenlandse opties

De belangstelling beperkt zich niet tot de Nederlandse grens. BILD wist ook te melden dat Benfica in de markt is voor de transfervrije flankspeler. Er zouden zelfs al oriënterende gesprekken hebben plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Portugese kampioen. Mocht Robben voor de topclub uit Lissabon kiezen, dan volgt wellicht een hernieuwde samenwerking met Jasper Cillessen. De dertigjarige doelman is vaste keus bij Oranje, maar moet bij Barcelona genoegen nemen met een rol als reserve. Het Spaanse Sport heeft Cillessen de afgelopen weken meermaals genoemd als mogelijke aanwinst van Benfica, dat volgend seizoen wederom in de Champions League uitkomt en bijna jaarlijks meestrijdt om de landstitel in de Primeira Liga.

Robben speelde al in de Premier League, Bundesliga en LaLiga, maar nog niet in de Serie A. Daar komt wellicht op korte termijn verandering in. Calciomercato kwam maandag met het nieuws dat de aanvaller door zijn entourage is aangeboden bij Lazio, waar in het verleden onder meer Stefan de Vrij, Wesley Hoedt en Edson Braafheid onder contract stonden. Robben staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een avontuur bij de Italiaanse bekerwinnaar. Voormalig ploeggenoot Miroslav Klose bewandelde in 2011 dezelfde route. De oud-spits van die Mannschaft verliet Bayern destijds transfervrij voor een langlopende verbintenis met de Romeinse club, na de zomerstop actief in de Europa League. Nadeel is dat Lazio waarschijnlijk niet tot de kanshebbers voor de landstitel behoort, daar Juventus al jarenlang oppermachtig is in de Italiaanse competitie.

Een laatste kunstje in de Süper Lig moet ook niet bij voorbaat naar het rijk der fabelen worden verwezen. Het Turkse medium Fanatik kwam deze week met Besiktas op de proppen als mogelijke volgende werkgever van Robben. Bij een verhuizing naar Istanbul krijgt de ex-aanvaler van onder meer Chelsea en Real Madrid te maken met Jeremain Lens, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode bij Oranje. Robben werd in 2015 nog gelinkt aan Fenerbahçe, waar Robin van Persie net was begonnen. De gewezen international zag vier jaar geleden echter niets in een voortijdig vertrek bij Bayern. Besiktas eindigde afgelopen seizoen als derde in de Süper Lig en begint volgend seizoen in de groepsfase van de Europa League.

Robben houdt ook de opties Verenigde Staten, Japan en China open. Deze landen zijn vooral in financieel opzicht zeer aantrekkelijk, al heeft de Nederlander zijn gehele loopbaan al voor miljoenencontracten gespeeld. ESPN wist in april te melden dat het kamp-Robben verkennende gesprekken zou hebben gevoerd met een delegatie van Toronto FC, uitkomend in de Major League Soccer. De Canadezen besloten echter al snel om geen contractvoorstel te doen, daar andere versterkingen de voorkeur kregen. Het is echter niet uit te sluiten dat de Groninger alsnog een Noord-Amerikaans avontuur verkiest boven een laatste contract in een van de grote competities in Europa. Zijn goede vriend Bastian Schweinsteiger dient als voorbeeld. Schweini veroverde samen met Robben de Champions League in dienst van Bayern en brengt de laatste jaren van zijn carrière geheel stressvrij door bij Chicago Fire.

Leven na het voetbal

De in de herfst van zijn loopbaan aanbelandde Robben kan zijn voetbalschoenen natuurlijk ook definitief aan de wilgen hangen. De 96-voudig international van het Nederlands elftal, actief op drie EK’s en drie WK’s, heeft op financieel gebied de schaapjes op het droge en denkt er misschien aan om het gezinsleven met vrouw en drie kinderen meer aandacht te geven. Een sabbatical zou niet verwonderlijk zijn, om daarna met nieuwe energie terug te keren in de voetballerij. Robben heeft het in zich om trainer te worden, zo bleek voorafgaand aan de verlenging tegen Costa Rica in de kwartfinale van het WK in 2014. Hij gaf destijds een peptalk die zelfs indruk maakte op toenmalig bondscoach Louis van Gaal. Een veiligere route zou een baan als analist zijn, zoals Rafael van der Vaart, die tegenwoordig de duels van Oranje analyseert. Zelf spelers bekritiseren in plaats van het mikpunt van kritiek zijn, dat moet elke speler van topniveau als muziek in de oren klinken.