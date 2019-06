Ajax en PSV eensgezind met vijftal KKD-clubs met verzoek aan KNVB

Zeven clubs uit de Keuken Kampioen Divisie hebben de KNVB medegedeeld dat ze liever niet op vrijdagavond voetballen tijdens de interlandperiodes, zo melden de Gelderlander en de Stentor. De Graafschap, NAC, NEC en de vier beloftenploegen van Ajax, AZ, PSV en FC Utrecht spreken naar verluidt van competitievervalsing en willen niet verzwakt aantreden.

Vorig seizoen was er veel te doen om het feit dat de Keuken Kampioen Divisie tijdens de interlandperiode gewoon doorliep. Clubs moesten (jeugd)internationals afstaan aan diverse landen, waardoor ze minder sterk voor de dag kwamen. De clubs mogen vanaf komend seizoen zelf bepalen of ze al dan niet willen spelen in een interlandweekend.

Go Ahead Eagles schaart zich bij de rest van de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie die wel graag willen voetballen op vrijdag. Technisch manager Paul Bosvelt liet volgens de Stentor al eerder doorschemeren dat men juist wel wil blijven voetballen tijdens de de interlandweekenden. Het alternatief, op maandagavond voetballen, is minder aanlokkelijk.

Onder meer de (extra) televisie-uitzendingen van FOX Sports van vrijdagavond vallen goed bij de meeste clubs. De zeven clubs die nu de vrijdagavond 'boycotten' gaan hun duels naar verwachting op maandag spelen. Vrijdag maakt de KNVB het competitieprogramma voor de Eredivisie en voor de Keuken Kampioen Divisie bekend.