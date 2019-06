‘PSG zet alles in het werk om twijfelende Ajacied over te halen’

David Neres staat nog altijd heel hoog op het verlanglijstje van Paris Saint-Germain, zo meldt het Braziliaanse Globo Esporte. De aanvaller van Ajax werd eerder al gelinkt aan de Franse topclub, die bereid is ver te gaan voor de Braziliaan. De komst van Neres hangt waarschijnlijk samen met een uitgaande transfer van Ángel Di María.

De 31-jarige Argentijn mag vertrekken bij les Parisiens. PSG hoopt tientallen miljoenen euro's over te houden aan de verkoop van de aanvaller en wil dit geld aanwenden voor Neres. De Ajacied heeft zijn bedenkingen of hij wel veel aan spelen zal toekomen in Parijs, maar een transfer van Di María zou Neres een ander perspectief bieden.

PSG heeft al meerdere keren om de tafel gezeten met Neres. Momenteel verricht landgenoot Maxwell, oud-verdediger van Ajax en thans sportief directeur bij PSG, de onderhandelingen met Neres. De Franse grootmacht heeft veel concurrentie, aangezien ook onder meer Everton, Atlético Madrid en AC Milan azen op de komst van de 22-jarige buitenspeler.

Neres, die naar verluidt een voorkeur heeft naar een transfer naar Engeland, wordt bij Everton mogelijk de opvolger van Richarlison, die eveneens wordt gelinkt aan een overstap. Leonardo, tot voor kort actief bij AC Milan, gaat als technisch eindverantwoordelijke aan de slag bij PSG en zou alles in het werk stellen om Neres naar Parijs te halen. De tweevoudig A-international wordt getaxeerd op circa vijftig miljoen euro.