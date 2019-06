Neville haalt uit naar Nederlandse ‘keyboard warrior’ na felle kritiek

Phil Neville heeft geen goed woord over voor Raymond Verheijen, die op sociale media felle kritiek leverde op het niveau van het WK voor vrouwen in Frankrijk. De bondscoach van het Engelse vrouwenteam noemt de Nederlandse inspanningsfysioloog een “keyboard warrior”. “Dit is de reden waarom hij een ei als profielfoto op Twitter heeft.”

“Het zou beter zijn geweest als het WK achter gesloten gordijnen zou worden gespeeld. Het niveau is schokkend. Alsof we kijken naar gras dat groeit”, schreef Verheijen woensdag op Twitter. Hij haalde bovendien uit naar de mannenlijke bondscoaches op het WK. “Een van de redenen is dat teams getraind worden door onwetende overblijfselen vanuit het mannenvoetbal en niet door de beste vrouwelijke trainers.”

So far, it would have been better if the World Cup had been played behind closed curtains. The level of play is shocking. Like watching grass grow. One of the reasons is that most teams are coached by clueless left overs from the men’s game rather than by the best female coaches. pic.twitter.com/oTMZP0dhUo — Raymond Verheijen (@raymondverheije) 12 juni 2019



Neville werd tijdens een persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Argentinië gevraagd naar zijn reactie op de kritiek van Verheijen. “Hij had wat te zeggen over Sir Alex Ferguson, Arsène Wenger, Mauricio Pochettino en Jürgen Klopp. Op iedere toptrainer ter wereld had hij kritiek”, aldus Neville. “Het is waarschijnlijk tegen mij gericht, omdat ik bij Manchester United zat toen David Moyes manager was.”

Verheijen, die deel uitmaakte van de technische staf van Guus Hiddink bij Oranje, Zuid-Korea en Rusland en werkte voor veel verschillende clubs, noemde Moyes in het verleden een ‘dinosaurus’ vanwege zijn manier van werken. “Hij is een keyboard warrior. Hij zit achterover en heeft kritiek op iedereen, maar ik zie hem nooit werken op topniveau. Dat is de reden waarom hij niet aan de bak komt”, aldus Neville. "Raymond, ga wat nuttigs doen en ga aan het werk. Ga een Champions League wninen, ga een Premier League winnen. Want dat is wat de mensen doen op wie hij kritiek heeft.”